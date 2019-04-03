脫歐變脫衣！英國會議員臉超震驚 想看又不敢看

2019-04-03 15:09 世界日報 編譯中心╱綜合2日電



來源：YouTube

英國會今天進行脫歐第二輪指示性投票，雖仍沒有任何選項取得多數支持，但表決前辯論環節碰上環保人士半裸抗議的小插曲，讓氣氛稍微輕鬆，也捕捉到許多議員尷尬、震驚的有趣表情。

國會晚間舉行第二輪指示性投票，在表決前先進行辯論。不過辯論到一半，議場二樓看台闖入了11名氣候變遷議題的抗議者，男女皆赤裸上身、塗寫SOS等抗議文字，站在看台上唱歌、呼口號抗議。

抗議人士的行動雖然相對和平，但由於有些人把手塗上膠水，黏在看台前的透明玻璃上，警方花了20分鐘才把他們全部驅逐至場外，有些人是被抬走。這也代表，在這20分鐘內繼續進行辯論的議員，頭頂上方有些半裸的人吸引著他們的視線。

根據「衛報」報導，攝影機捕捉到有些議員表情相當震驚，視線忍不住瞟向抗議人士，也有議員也忍不住拿這個荒謬情景開玩笑。

工黨議員凱爾正在替把脫歐協議交付公投的提案拉票。他難掩笑意地說：「我建議大家看這邊，呃，不要看另一邊。」

保守黨議員葛林寧隨後恭喜凱爾，因為他的論點變得非常「充實（flesh out）」。拿 flesh（也有肉體之意）這個字開雙關語玩笑。

警方事後以有害風化罪逮補了12人。抗議人士發布聲明表示，氣候變遷的問題被政府與媒體大大忽視，他們的舉動是為了把注意力從脫歐轉移至氣候變遷危機。

裸者闖脫歐現場，英國會議員狂笑「看這邊 不要看另一邊」。 歐新社 分享 facebook