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英國脫歐仍陷僵局 梅伊剩3條路可走

2019-04-03 14:48世界日報 編譯徐榆涵／綜合2日電

英國脫歐仍是僵局，梅伊剩3條路企業早已先走一步。 路透社
英國脫歐仍是僵局，梅伊剩3條路企業早已先走一步。 路透社
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英國國會下議院1日晚間針對四個脫歐替代方案投票，結果全被否決。上周國會已否決八個脫歐替代方案，英國首相梅伊的脫歐協議也三度遭國會封殺；如今梅伊剩下三條路可以走。

4/12大限前解決僵局　

梅伊2日召開內閣會議，希望在歐盟設定的4月12日期限前找出方法解決僵局，否則英國將在當天無協議脫歐，或要求歐盟同意將脫歐日期長期延後。

請求歐盟延後脫歐日期　

梅伊2日召集內閣會議，決定下一步行動。英國金融時報報導，梅伊將向閣員們表明，她寧願無協議脫歐，也不會取消脫歐。不過，由於大多數議員反對無協議脫歐，梅伊本周將試圖把她的脫歐協議第四度交付表決，如果仍無法過關，她將向歐盟要求大幅延後脫歐日期。

改選國會

路透報導，梅伊也可能嘗試解散國會提前改選，以改變國會完全無法通過任何脫歐方案的僵局。

負責和英國談判的歐盟代表巴尼耶說，英國無協議脫歐的可能性正在升高，但「我們還是希望可以避免這樣」。

另據紐約時報報導，沒人能確定英國脫歐亂局將如何收場，不過對企業界來說，英國其實早已脫歐，業界早已被迫擬定計畫因應最壞狀況，英國也面臨經濟成長趨緩、投資減少、國際商譽受損等後果。

報導說，2016年6月英國公投通過脫歐以來，全球各銀行和金融機構已將超過1兆美元資產和數以千計工作從英國移往歐洲，以防英國脫歐後他們無法順利和歐陸往來。英國商會也預估，今年英國投資額將降低1%，是十年前全球金融風暴以來最差的一年。

即使英國最後平順地脫歐甚至取消脫歐，英國做為經商天堂的光環也已受損，想要復原恐怕要花很長一段時間。

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