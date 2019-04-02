英國脫歐無章法 歐盟不樂見硬脫歐

2019-04-02 19:34 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



英國遲遲不通過脫歐方案，現在是歐盟看不下去了！歐盟的英國脫歐談判代表巴尼耶2日受訪時催促英國要趕快通過脫歐協議，因為歐盟也不希望看到硬脫歐發生。不過由於英國國會已3度否決首相梅伊的脫歐協議草案，甚至有保守黨議員憤而拋棄保守黨黨籍，英國國會內部已有聲音：「準備接受任何狀況發生，包括硬脫歐。」

不希望看到最壞結果

根據《財經時報》報導，巴尼耶跟歐盟外交事務委員會說，英國下議院沒有辦法作出決定，令人遺憾。他重申歐盟的態度是「想跟英國談判，而不是跟英國作對。」他希望英國趕快提出脫歐協議，「可是硬脫歐的可能性越來越大，我們實在不希望它發生。」

「一個好的領袖會承擔這個決定，並交由民眾再次決定。」英國工黨議員班恩表示，他相信最好的方法就是再一次訴諸公投。

英國脫歐大臣斯巴克萊告訴國會議員，如果他們想要進一步延長脫歐期限，政府必須提出「可信的主張」，甚至不排除提前大選的可能。但前外交大臣強森告訴BBC記者，這可能會激怒選民。相反地，強森相信一位新領導人和改變談判策略，可以改造首相與歐盟想要達成的「可怕協議」。

邊境問題棘手

根據《BBC》報導，巴尼耶提醒英國，它們的底線是即使脫歐，英國需要盡到還在歐盟時的財政義務，以及脫歐後要維持歐盟公民可享有歐盟權利，「除此之外，其他都可以談。」

但《BBC》也報導，英國接著將於4月4日進行第4度脫歐協議表決，雖然首相梅伊以辭職為訴求，希望能換取議會支持，不過焦點還是要看麻煩的「北愛爾蘭邊境問題」能否突破進展，否則英國硬脫歐的可能性「只增不減」。

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