4月12日再闖一關！ 英國無協議脫歐 風險大增

2019-03-31 00:07 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／報導



提案三度吞敗的英國首相梅伊往國會天花板看，引起聯想。 （法新社） 分享 facebook

英國脫歐協議廿九日在國會下議院三度表決失敗，英國下月十二日無協議脫歐的風險大增。首相梅伊使盡絕招，包括表態願辭職，以及把協議拆半交付表決，議員仍不埋單。梅伊稱結果令人遺憾，本屆國會處理脫歐恐達極限，改選可能性略現端倪。

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，英國國會下議院廿九日下午表決政府脫歐協議中的「退出協議」，以三百四十四票反對、兩百八十六票贊成第三度敗陣，票數差距由前兩次的兩百卅票、一百四十九票縮小到五十八票，仍無力逆轉。

梅伊廿七日表示，若國會讓協議過關，她願辭去首相。此舉看似大幅讓步，但工黨議員莉莎．南迪指出，這反而讓工黨更難支持協議，因為繼任者可能比梅伊更糟糕，像是前外相強生；在第三次表決中，僅五名工黨議員倒戈支持。表決結果出爐後，梅伊對下議院議員說，這是「十分遺憾的事」。她說：「現在法律程序是英國要在四月十二日退出歐盟，已經沒有足夠的時間通過、立新法或追認協議，而且下議院早前已決定，不允許無協議脫歐。」

梅伊為三次表決失敗下了結論：「恐怕下議院在這項過程已達到極限。」

◎如今英國要怎麼辦？

歐盟原本同意延後脫歐期限至五月廿二日，但前提是英國必須在四月十二日前通過協議。如今表決未過，展延自然不算數。英國必須在四月十二日前向歐盟提出下一步計畫，並答覆是否參加五月廿三至廿四日的歐洲議會選舉。

ＢＢＣ分析，若國會什麼都不同意，無協議脫歐仍是可能的結果。

◎英國真會無協議脫歐？

也許不會。英國國會預定四月一日舉行第二回合「指示性投票」，目前較有可能的是，國會將要求政府向歐盟提出再延後要求。在廿七日第一回合指示性投票中，票數最接近過關的提案是「以全英國為範圍，與歐盟締結關稅同盟」，及「任何脫歐協議都要公投確認」。

◎大家都歡迎延長脫歐？

不。延長脫歐其實相當具爭議性，若英國請求延長，勢必仍要以成員國身分參與五月的歐洲議會選舉。此外，要求梅伊下台的壓力也必然增加。