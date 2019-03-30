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北愛爾蘭問題未解 梅伊一勝難求

2019-03-30 00:43聯合報 編譯李京倫／報導

儘管梅伊將脫歐協議部分保留，仍因關鍵的北愛爾蘭邊界問題，遭國會否決。（美聯社）
儘管梅伊將脫歐協議部分保留，仍因關鍵的北愛爾蘭邊界問題，遭國會否決。（美聯社）
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英國國會下議院廿九日第三度表決首相梅伊的脫歐協議，但只表決其中一部分「退出協議」，排除其餘部分「政治宣言」。但因退出協議包含最具爭議的北愛爾蘭邊界「備案」條款，成為三度被否決的關鍵。

退出協議具法律約束力，規範了英國須付給歐盟的三百九十億英鎊「分手費」，歐盟公民在英國與英國公民在歐盟成員國的權利，英國北愛爾蘭與愛爾蘭的邊界備案措施，還有英國脫歐後到二○二○年底「過渡期」的細節，在這段期間內，英國已非歐盟成員國，但仍遵守歐盟規範。

退出協議中最棘手部分是邊界備案措施，可能使英國無限期留在歐盟關稅同盟內，且無法片面決定離開。

另一部分是政治宣言，談英國與歐盟未來的貿易和安全關係，由梅伊和歐盟共同起草，沒有法律約束力，只是作為將來貿易談判的基礎。

英國國會三度否決協議，梅伊政府必須在四月十二日前決定下一步，可能被迫大幅延後脫歐，必須參與五月歐洲議會選舉，也可能無協議脫歐。

英國國會就脫歐協議表決過兩次，都是整套協議一同表決，但下議院議長伯考說，不會讓梅伊拿著一份「幾乎一模一樣」，被否決兩次的脫歐協議回到國會表決。嚴格說來，歐盟只要求英國國會批准退出協議，所以梅伊這次技術性安排只表決退出協議，不料仍無法過關。

退出協議中的備案條款，遭到執政保守黨強硬疑歐派和聯合執政的北愛民主統一黨議員反對，即使梅伊表示願交出首相寶座，盟黨仍不領情。

工黨影子內閣脫歐大臣施凱爾表示，歐洲理事會主席圖斯克和歐盟執委會主席榮克都曾強調，退出協議和政治宣言「是一整套」，若把兩者分開表決，「英國將在摸不清未來方向的情形下離開歐盟，我們不會支持」。

英國歐盟脫歐

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