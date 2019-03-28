英相換人 只是脫歐鬧劇序幕

2019-03-28 23:52 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／報導



梅伊拋出辭官，英媒不看好終結脫歐混亂。（美聯社資料照片） 分享 facebook

英國首相梅伊廿七日向執政的保守黨同志表示，願以辭職交換脫歐協議在國會通過。然而，這並不代表脫歐公投至今近三年的亂象就此結束，下一任首相仍將面對後脫歐時期的政治分裂，以及拿捏和歐盟的關係與距離。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，梅伊下台之日，充其量只是「脫歐大戲第一幕結束」，這齣漫長且複雜的戲碼還會繼續下去。

如果梅伊的辭職籌碼有效，保守黨最快將於五月廿二日後公告黨魁選舉，也就是歐盟同意的延後脫歐生效日。保守黨將在六周的競選活動後，於七月初選出新黨魁接任首相。

新首相的第一項任務是，和歐盟展開第二階段的脫歐談判。屆時內閣官員可能大換血，脫歐大臣或外相可能都會換人，不過政策方向仍繫於新首相之手。保守黨人士認為，新首相必須是堅定支持脫歐的人，例如疑歐派大將、前外相強生，或前脫歐大臣拉布。

然而在國會未改選的情況下，保守黨議員依舊未過半，且聯合政府的北愛爾蘭民主統一黨堅持反對梅伊脫歐協議。在關鍵少數不支持的情況下，非但無法讓協議過關，連展開脫歐第二階段的貿易協定談判也有困難。

除非新首相能在北愛最在意的「備案」條款作出改變，明確承諾北愛不會出現實體邊界，否則英國脫歐仍將是歹戲拖棚。