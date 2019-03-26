梅伊再踢鐵板 脫歐主導權丟了

2019-03-26 13:55 世界日報 編譯中心╱綜合25日電



另外，有關梅伊可能遭到逼宮謠言在周末傳得沸沸揚揚，但被認為可能是臨時首相競爭者之一的環境大臣戈夫出面破謠，表示「現在不是更換船長的好時機」。梅伊25日上午主持緊急內閣會議後，傳出會議氣氛相對「正面」，梅伊似乎在短時間內仍能坐穩首相大位。 路透社 分享 facebook 英國國會下議院25日晚以329票對302票通過一項修正案，奪下對於脫歐進程的主導權，國會將在27日進行一系列「指示性投票」（indicative votes ），確定他們支持哪一種脫歐方案，選項可能包括無協議脫歐、舉行2次脫歐公投，甚至撤回里斯本條約第50條、也就是留歐。

爭取議會支持 梅伊考慮辭職

由於梅伊指示黨員反對這項修正案，為了投下贊成票，共有商業副部長哈靈頓（Richard Harrington）、外交部副部長柏特（Alistair Burt）、衛生部副部長布萊恩（Steve Brine）等3名閣員辭職，也讓梅伊政府的辭職閣員人數累積來到29人。有30名保守黨議員最後投下贊成票。

雖然梅伊表示，她不見得會依照議員的投票結果去做，但表態支持萊特溫提案的工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）說，政府最好「認真看待這項程序」。他表示：「政府已經失敗，因此下議院必須、我認為也絕對會成功。」工黨影子內閣脫歐大臣施凱爾（Keir Starmer）在表決後發布推文表示：「首相又遭逢一次屈辱的挫敗，她已經失去對黨、內閣，以及對脫歐的掌控。議會成功反擊，掌握了決定下一步的機會。」

須有通過機會 才會讓國會3度表決

梅伊25日下午對國會議員表示，她的脫歐協議在國會取得的支持，仍舊不足以讓協議在國會闖關，她將繼續努力推動在本周舉行第三次表決。英國「ITV新聞」電視台報導，梅伊24日告訴支持脫歐的國會議員，只要他們投票支持她兩度表決闖關不成的脫歐協議，她就下台。但保守黨的友黨、北愛爾蘭民主聯盟黨（DUP）領導人佛斯特表示，DUP仍舊沒有改變立場，不會支持梅伊的脫歐協議。

英國首相梅伊的發言人今天表示，梅伊與歐洲聯盟達成的脫歐協議若第3度闖關時有機會獲得國會通過，英國政府才會針對這項協議再度進行所謂有意義的表決。

歐盟部署 應變硬脫歐

英國脫離歐盟進入倒數計時，歐盟已經表明，如果脫歐協議在國會過關，就能把脫歐協議期限延後到5月22日，但若沒有過關，英國就必須在4月12日之前決定下一步。

歐盟25日警告，英國4月12日無協議脫歐的機會「愈來愈大」，並宣布已就硬脫歐引起的英歐邊境延誤、通關審查等完成準備，望屆時減少混亂。

另外，有關梅伊可能遭到逼宮謠言在周末傳得沸沸揚揚，但被認為可能是臨時首相競爭者之一的環境大臣戈夫出面破謠，表示「現在不是更換船長的好時機」。梅伊25日上午主持緊急內閣會議後，傳出會議氣氛相對「正面」，梅伊似乎在短時間內仍能坐穩首相大位。

雖然梅伊的位子暫時保住了，但會議並沒有為脫歐的下一步訂定清楚策略，目前仍不清楚第三次脫歐表決將在哪一天舉行。