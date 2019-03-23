親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐案延後
波音737釀機瘟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

長榮空服員酒醉執勤 前董座張國煒狠酸「沒下限」

拒英國脫歐 網路連署破300萬人

2019-03-23 14:51世界日報 編譯中心／綜合22日電

6:02停止英國脫歐 網路連署突破300萬 美聯社
6:02停止英國脫歐 網路連署突破300萬 美聯社
分享
歐盟21日有條件同意延後英國脫歐期限，與此同時，呼籲英國首相梅伊（Theresa May）撤回里斯本條約第50條，停止脫歐的網路請願活動，目前連署人數已經突破300萬。

距離英國脫離歐盟的3月29日期限倒數7天，發起連署的喬治亞杜（Margaret Anne Georgiadou）在請願活動內文表示，政府一再聲明，離開歐盟是出自「人民的意願」，「我們必須阻止這樣的說法，證明人民現在強力支持留在歐盟」。

由於請願連署踴躍，議會的網路一度當機。議會在推特表示，連署的速度太快，「是網站有史以來之最」。在連署最快速的時候，每分鐘就有將近2000人連署。根據連署的地域性分析，參與連署的人最多居住在布里斯托、愛丁堡、曼徹斯特、牛津、倫敦、劍橋，以及布萊頓。

參與連署的民眾必須填寫個人資訊，表明是英國公民，或是居住在英國的他國公民。知名影星休葛蘭、安迪瑟克斯，女歌手藍妮克絲（Annie Lennox），喜劇演員珍妮佛·珊德絲等名人都加入連署行列。

然而，唐寧街表示，梅伊「已經再三說過，她不會贊同撤回里斯本條約第50條」，「首相一直以來都表示，若是無法達成公投結果，將是民主的挫敗，她不會贊同。」撤回里斯本條約第50條一直是議員們的禁忌話題，甚至連最反對脫歐的議員都知道，首相若決定反對人民公投的結果，無疑是政治自殺。

此外，根據英國廣播公司（BBC）分析，在議會連署的請願書鮮少能動搖法律，甚至不一定能在國會發動辯論。連署的較大意義在於把議題搬上檯面，吸引大眾注意。

英國歐盟脫歐

相關新聞

未獲足夠支持 梅伊：下周可能不會表決脫歐協議

2019-03-23 13:18

未獲足夠支持 梅伊：下周可能不會第3度表決脫歐協議

2019-03-23 11:06

英脫延期…有兩個時間點

2019-03-23 02:46

歐盟準備面對 沒有梅伊的英國

2019-03-23 00:17

歐盟給英國脫歐寬限兩周 因應梅伊辭職可能性

2019-03-22 23:48

脫歐時程翻新 梅伊在國會做最後衝刺

2019-03-22 22:37

停止英國脫歐 網路連署突破300萬

2019-03-22 22:13

10趴變5趴 法國總統更加看衰英國脫歐案闖關成功率

2019-03-22 15:05

脫歐肥皂劇 重傷英經濟

2019-03-17 01:36
看更多

熱門文章

他一人抱走28億彩券頭獎 竟將獎金平分給親戚

2019-03-22 18:34

泰男天天穿「佛牌盔甲」避煞 一日未穿竟遇上死亡車禍

2019-03-22 21:36

日文五十音都不會認…東京福祉大學爆700名留學生失聯

2019-03-23 09:27

印尼航空開第一槍 砍49架737 MAX訂單

2019-03-22 15:40

他起床驚見客廳睡著陌生大叔 網笑稱：塵蟎變人啦

2019-03-22 16:47

10年前的爛尾樓 如今卻變人人想進的「黑科技」大樓

2019-03-23 10:00

憂經濟放緩、殖利率曲線倒掛 道瓊跌460點

2019-03-23 06:18

「沒丟垃圾桶統統保管」 日飯店貼心卻帶來大麻煩

2019-03-23 13:07

影／為何牠屍體獲國父級待遇？ 認識越南「護國神鱉」

2019-03-22 15:51

美財政部才宣布對北韓新制裁 川普隔天下令撤除

2019-03-23 03:40

影／牛仔褲該洗、冷凍可除菌？Levi's執行長這麼說

2019-03-22 17:59

習近平來了！歐盟領袖攜手迎「全面競爭對手」

2019-03-22 23:30

令電影迷震驚！拍「少年Pi」電影公司傳將關門

2019-03-22 15:30

迪士尼和福斯合併後一家親 員工遭遇卻兩樣情

2019-03-22 18:24

歐盟給英國脫歐寬限兩周 因應梅伊辭職可能性

2019-03-22 23:48

不偷錢只劫蛋！怪賊盜130顆溏心蛋 沾麵店意外爆紅

2019-03-22 20:26

停止英國脫歐 網路連署突破300萬

2019-03-22 22:13

報復孟晚舟案？中國停購加拿大芥花籽

2019-03-23 09:24

歐盟準備面對 沒有梅伊的英國

2019-03-23 00:17

菲律賓在南海面臨問題 前外長：習近平是禍首

2019-03-23 00:48

與日籍同性伴侶共度25年…台灣男子終獲日政府居留許可

2019-03-23 10:17

懶人包／戈蘭高地為什麼有爭議？

2019-03-22 23:11

富士山若噴發 購物天堂御殿場將降下1公尺厚火山灰

2019-03-22 18:53

川普：以色列占領敘利亞戈蘭高地52年 占久就是它的

2019-03-22 22:59

歐製造業急劇萎縮 股匯嚇趴

2019-03-23 03:02

10趴變5趴 法國總統更加看衰英國脫歐案闖關成功率

2019-03-22 15:05

南韓多少單身男女想結婚？ 統計：百分比腰斬

2019-03-22 17:23

美稱戈蘭高地主權應屬以色列 俄土伊朗反駁

2019-03-22 18:53

歐美經濟罩烏雲 投資人往哪躲？分析師：中國

2019-03-22 23:09

川普促承認以色列擁戈蘭高地 艾爾段：絕不容許

2019-03-22 19:25

通俄案調查出爐 川普長子小唐納躲過被起訴

2019-03-23 09:06

經濟消息面差 美股開低

2019-03-22 23:06

全球鴿聲響 公債殖利率跌

2019-03-23 03:02

川普商店推「櫻花」系列新產品 道德專家看不下去

2019-03-23 11:34

萬那杜領先全球首禁免洗尿布 忙著尋找替代品

2019-03-23 10:22

派兵管黃背心 馬克宏感受「後座力」

2019-03-23 00:02

人人追捧這支飆股 五年暴漲1,500%

2019-03-22 23:22

全球經濟展望引發市場憂慮 美股挫跌

2019-03-23 06:01

Tesla控華裔竊自駕機密 跳槽中資

2019-03-23 13:43

未獲足夠支持 梅伊：下周可能不會第3度表決脫歐協議

2019-03-23 11:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top