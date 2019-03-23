拒英國脫歐 網路連署破300萬人

2019-03-23 14:51 世界日報 編譯中心／綜合22日電



6:02停止英國脫歐 網路連署突破300萬 美聯社 分享 facebook 歐盟21日有條件同意延後英國脫歐期限，與此同時，呼籲英國首相梅伊（Theresa May）撤回里斯本條約第50條，停止脫歐的網路請願活動，目前連署人數已經突破300萬。

距離英國脫離歐盟的3月29日期限倒數7天，發起連署的喬治亞杜（Margaret Anne Georgiadou）在請願活動內文表示，政府一再聲明，離開歐盟是出自「人民的意願」，「我們必須阻止這樣的說法，證明人民現在強力支持留在歐盟」。

由於請願連署踴躍，議會的網路一度當機。議會在推特表示，連署的速度太快，「是網站有史以來之最」。在連署最快速的時候，每分鐘就有將近2000人連署。根據連署的地域性分析，參與連署的人最多居住在布里斯托、愛丁堡、曼徹斯特、牛津、倫敦、劍橋，以及布萊頓。

參與連署的民眾必須填寫個人資訊，表明是英國公民，或是居住在英國的他國公民。知名影星休葛蘭、安迪瑟克斯，女歌手藍妮克絲（Annie Lennox），喜劇演員珍妮佛·珊德絲等名人都加入連署行列。

然而，唐寧街表示，梅伊「已經再三說過，她不會贊同撤回里斯本條約第50條」，「首相一直以來都表示，若是無法達成公投結果，將是民主的挫敗，她不會贊同。」撤回里斯本條約第50條一直是議員們的禁忌話題，甚至連最反對脫歐的議員都知道，首相若決定反對人民公投的結果，無疑是政治自殺。

此外，根據英國廣播公司（BBC）分析，在議會連署的請願書鮮少能動搖法律，甚至不一定能在國會發動辯論。連署的較大意義在於把議題搬上檯面，吸引大眾注意。