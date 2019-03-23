歐盟準備面對 沒有梅伊的英國

2019-03-23 00:17 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／報導



歐盟對於梅伊保住首相之位感到悲觀。（美聯社資料照片） 分享 facebook

歐盟成員國領袖廿一日在布魯塞爾峰會上討論七個多小時，就英國脫歐最後期限給出兩種選擇。如果英國議會下院下周能通過脫歐協議，歐盟將允許脫歐期限延至五月廿二日，即歐洲議會選舉前一天；如果下周未能通過協議，則英國須在四月十二日前再做出新抉擇。

歐洲理事會主席圖斯克說，這個新抉擇可能是「批准協議，也可能是無協議，或是繼續延期，甚至撤銷脫歐」。

英國首相梅伊廿二日取消參加第二天的歐盟峰會，一大早趕回倫敦做最後努力，希望讓國會下周通過脫歐協議，保住她的首相大位。

英國泰晤士報報導，歐盟領袖開始準備，如果下周梅伊的脫歐協議第三度遭國會否決，梅伊恐怕會下台。歐盟領袖共進晚宴時，法國總統馬克宏說，梅伊有九成五可能性會輸。圖斯克插話說，梅伊恐怕百分之百會輸。

一名歐洲領袖的幕僚透露，歐盟無條件將期限延長到四月十二日，是為了有充分時間因應梅伊辭職的可能性，「從三月廿九日起，我們有十五天的餘裕」。

由於歐洲議會選舉定五月廿三日舉行，因此若英國議會下周未能通過脫歐協議，則英國需在四月十二日前決定是否參加歐洲議會選舉。如果決定參選，有可能繼續延長脫歐期限；如果未做出參選決定，繼續延長選項將自動作廢。