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英脫延期…有兩個時間點

2019-03-23 02:46經濟日報 編譯孫梁／綜合外電

英國首相梅伊。 歐新社
英國首相梅伊。 歐新社
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歐盟領袖21日勉強同意英國可暫緩脫離歐盟，但拒絕英國首相梅伊延期三個月的提議，提出他們自己的時程表：如果梅伊經修改的脫歐協議獲英國國會表決通過，原定3月29日的脫歐日期可延後到5月22日，但若再遭國會否決，英國恐怕會在4月12日無協議脫歐。梅伊表示同意。

歐盟包括英國在內的28國領袖，21日齊聚布魯塞爾舉行峰會，最核心議題是討論是否同意梅伊的要求，將3月29日的脫歐期限延至6月30日。

經過逾七小時的會商，歐盟領袖根據兩種情境設定不同的延後脫歐期限。如果梅伊下周贏得國會表決，英國的脫歐期限可以延長兩個月；但若梅伊再失敗，英國就必須在4月12日之前提出解決僵局的新提案。

在第二種情境下，如果英國同意參加5月23日到26日歐洲議會的選舉，可能再次要求延期，否則將面臨無協議脫歐的風險。

這次峰會討論脫歐議題在布魯塞爾當地時間下午約4時開始，歐洲理事會主席圖斯克及歐盟執委會主席容克爾原訂晚間7時共同召開記者會宣布結果，但足足晚了約五個小時，近午夜11時40分左右才召開，顯示會議討論激烈。

圖斯克在記者會上說：「在那天（4月12日之前），所有選項仍然開放選擇，脫歐大限將延後。英國政府仍有機會選擇有協議脫歐、無協議脫歐、長期延期或撤回里斯本條約50條。至於英國決定是否參與歐洲議會選舉，4月12日是關鍵日期。如果到時還沒做出決定，長期延期自然就變得不可能。」

梅伊被歐盟領袖詰問了一小時，她堅持英國國會下周會支持她的脫歐協議，避免硬脫歐。但許多歐盟領袖並不相信。知情的歐盟官員透露：「會議並不順利。他們理解到，她自己都沒有信心。他們不想外界覺得，他們現在就要逼走英國。但他們正設法解決這場痛苦折磨。」梅伊離開會議室後，又會商六小時，才形成結論。

脫歐英國梅伊

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