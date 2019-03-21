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准英國延後脫歐 歐盟有但書

2019-03-21 23:44聯合報 國際中心／綜合報導

梅伊批評國會一再否決她的脫歐協議。（美聯社）
梅伊批評國會一再否決她的脫歐協議。（美聯社）
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英國首相梅伊廿日晚間發表演說表示，必須向歐盟申請延後脫歐，她「個人深感遺憾」。她也對民眾表示，「我和你們站在一起」，對脫歐「一拖再拖」感到受夠了。歐盟則說，可能接受英國將脫歐日期延後一段短暫時間，條件是英國國會下周必須通過梅伊的脫歐協議。

梅伊在首相官邸對英國民眾發表簡短演說。她表示，脫歐走到必須向歐盟申請延後期限的地步，她個人深感遺憾。她能理解民眾對整件事情已經受夠了，她感同身受。

梅伊批評國會一再否決她的脫歐協議，並表示這些政治人物現在必須要趕緊決定，下一步應該怎麼走。

梅伊也表示，她認為大眾不希望舉行第二次脫歐公投，她個人同樣不希望再次公投。她說：「你們希望我們繼續進行下去，這也是我決心做到的事。」

英國原訂三月廿九日脫歐，如今因國會無法通過脫歐協議又反對在無協議情況下脫歐，延後脫歐勢在必行。梅伊廿日告訴國會，她已經致函歐洲理事會主席圖斯克，表示她需要更多時間讓國會通過脫歐協議，希望把脫歐期限延至六月卅日。

梅伊表示，她之所以拒絕延長更久，是希望避免英國參與五月的歐洲議會選舉。新選出的歐洲議會將在七月一日開議，因此梅伊希望以六月卅日為期限。

圖斯克隨後召開記者會回應，表示「有可能」答應英國短期間延後脫歐，唯一條件是英國國會必須在下星期通過梅伊的脫歐協議。

圖斯克也表示，雖然把英國脫歐延後至六月底「有其優點」，但把期限拖到五月廿三日歐洲議會選舉日之後，會對歐盟造成嚴重的「法律和政治風機」。歐盟仍在研究相關法律問題。

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