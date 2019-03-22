英脫爭取延期 過關門檻高

2019-03-22 01:34 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



分享 facebook 英國首相梅伊21日啟程前往布魯塞爾，尋求歐盟當局允諾延後英國脫歐（Brexit）期限三個月至6月底，好讓英脫協議在國會過關，但歐盟當局已警告，除非英國國會在29日的脫歐期限之前支持該協議，否則絕不延期。梅伊孤注一擲已把英國推向無協議脫歐邊緣。

梅伊趕赴歐洲理事會（EC）會議，希望力促歐盟各國領袖同意把英脫日期延後三個月。但之前歐盟領袖已表明，除非梅伊能說服英國國會支持他們與她敲定的英脫協議，否則拒絕延期。

英脫能延多久的問題懸而未決，這僵局使英國陷入更深的政治危機。看來英脫最後一步會怎麼走，要到28日英脫大限到期前的最後一刻才見分曉。在野的工黨領袖柯賓也預定21日前往布魯塞爾，宣揚他認為可取代梅伊版英脫協議的替代方案。

在疑歐派保守黨員施壓下，梅伊已正式提案將英脫日期短暫延到6月30日，但歐盟也警告，假如未來九天她沒能說服國會表決支持她提的協議，接下來只能在長期延期與無協議脫歐間作抉擇。

梅伊20日在全國演說中暗示，寧可辭職下台，也不願接受英脫長期延後，例如拖到年中還留在歐盟。她說：「我不準備讓英脫延到6月30日以後。」梅伊表示，英國無法如期在3月29日脫歐，是「我個人莫大的遺憾」，她主張儘快完成英脫過程。

然而，歐洲理事會主席圖斯克強調，唯有在英國國會批准現有的英脫協議的情況下，歐盟才可能同意英國短暫延後脫歐。同時，逾7萬人已在英國國會網站簽署一項請願書，呼籲政府撤銷脫歐，留在歐盟內。