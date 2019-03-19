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英國脫歐 英媒：歐盟本週不太可能批准延期

2019-03-19 21:38中央社 倫敦19日綜合外電報導

獨立電視台（ITV）政治編輯佩斯頓（Robert Peston）今天表示，歐盟領袖本週不太可能批准英國延期脫歐

英國預定3月29日脫離歐盟，但國會兩度否決首相梅伊（Theresa May）的脫歐協議，梅伊預定21日前往布魯塞爾參加歐盟峰會，屆時她將要求延後脫歐。

佩斯頓在推特發文說：「消息人士告訴我，歐盟領袖本週不太可能批准英國延後脫歐，他們反而會要求梅伊『釐清』為何要延期。」

德國總理梅克爾（Angela Merkel）今天表示，她會努力到最後一刻，以達成英國有秩序脫歐。她指出，這攸關德國、英國和歐盟的利益。

梅克爾在柏林一項會議上說：「我會奮鬥至3月29日期限的最後一刻，爭取英國有秩序脫歐。我們所剩時間不多，但仍有好幾天。」

在英國下議院議長的裁定翻轉了梅伊政府的脫歐計畫後，德國歐洲事務部長羅斯（Michael Roth）籲請倫敦當局「最終」提出確切的後續方案。

羅斯在歐盟成員國歐洲事務部長會議前告訴記者：「歐盟的耐心此刻正受到嚴厲考驗。」

他強調：「我只能再次呼籲在倫敦的英國夥伴，最終提出確切方案，說明他們為何脫歐要延期。」

他說：「親愛的倫敦朋友，時間在流逝，請提出方案。」

法國歐洲事務部長洛瓦索（Nathalie Loiseau）表示，英國必須說明為何脫歐要延期。她並說，英國無協議脫歐很可能發生。

洛瓦索指出：「這樣的不確定性，令人難以接受。我們需要倡議，我們需要新的方案，因為如果這是延長陷在同樣的僵局中…我們如何脫困？─這是英國當局必須面對的問題。」

歐盟預定21日與22日舉行峰會，預料將決定是否同意英國脫歐延期。

英國脫歐歐盟
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