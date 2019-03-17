梅伊恐需下台 換英脫歐協議過關

2019-03-17 15:58 世界日報 編譯中心／綜合16日電



梅伊首相寶座難保，恐需下台換脫歐協議過關。 路透 分享 facebook

英國每日電訊報披露，唐寧街資深幕僚表示，首相梅伊（Theresa May）可能被迫承諾下台，以換取國會通過政府的脫歐協議，他們認為梅伊已無法保住首相職務。

下議院12日再度封殺梅伊版脫歐協議，接著在兩天後表決通過延長依照里斯本條約50條退出歐盟的期限。不過，延後脫歐必須取得歐盟其他27個成員國的同意。

唐寧街兩名資深幕僚透露，梅伊恐必須負起責任，宣布自己計畫「有尊嚴地下台」，以換取國會通過她的脫歐協議。

兩位幕僚還說，梅伊已經失去黨內疑歐派信任，保守黨領袖必須換人。當中一人說：「假如她設定下台時間表，後人會記得是她實現英國脫歐。」另一人則宣稱，這是讓下議院接受梅伊脫歐協議的「唯一辦法」。

梅伊雖早已宣布會在2022年可能舉行的大選前下台，但還是面臨黨內要求提前走人的壓力。英國媒體上周披露，梅伊面臨要求她3個月內卸任的壓力。

國會12日以149票的差距，再度否決梅伊政府的脫歐協議，這個票數雖然比1月的230票減少，對梅伊來說，仍是慘敗。兩天後，下議院表決通過延後脫歐至少3個月。

除非國會在這個月通過梅伊版脫歐協議，否則脫歐可能會拖更久。國會將於下周針對政府的脫歐協議進行第3度投票。