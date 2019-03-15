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英通過延後脫歐 還要說服歐盟埋單

2019-03-15 23:51聯合報 國際中心／綜合報導

在十四日投票期間，支持脫歐者在國會大樓外遊行。 （路透）
在十四日投票期間，支持脫歐者在國會大樓外遊行。 （路透）
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英國國會十四日晚間以四百一十三票贊成、二百零二票反對，通過首相梅伊的議案，脫歐至少延後三個月到六月卅日。但此一投票暴露出梅伊的內閣分裂嚴重。 延後脫歐需要歐盟其他成員全體同意。歐盟將於廿一日起舉行兩天峰會，歐盟立場是，英國必須提出有力理由並說明延後多久。

這是英國國會議員連續三天進行投票，以便掌握英國脫歐過程。梅伊的改良版脫歐協議十二日以三百九十一票反對、二百四十二票贊成，二度遭到否決；國會接著在十三日否決英國在任何情況下的無協議脫歐；十四日則是決定是否延長原訂三月廿九日生效的脫歐期限。

十四日表決延長脫歐之前，英國國會表決了另一項修正動議。上個月宣布退黨的前保守黨議員沃拉斯頓提案，是否應延後脫歐以舉行第二次脫歐公投，只有八十五票贊成、多達三百卅四票反對，提案一面倒地遭到否決。

反對脫歐人士也在國會大樓外拚場。 （路透）
反對脫歐人士也在國會大樓外拚場。 （路透）
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梅伊的內閣再次出現分歧，八位內閣大臣，包括脫歐大臣巴克雷和下院領袖李德森投票反對延長里斯本條約第50條的政府提案，偏向將無協議脫歐的威脅保留下來。總體而言，逾半的保守黨議員投票反對這項提案。

英國工黨脫歐影子大臣史達墨指出梅伊政府的矛盾：「今晚，脫歐大臣投票反對他的政府自己的脫歐提案，他今天稍早還在下院為其辯護。這有如財政大臣投票反對自己的預算。這是已經全然失控的政府。」工黨內部對脫歐的看法分歧也顯露無疑。黨籍議員被下令在呼籲二次公投的修正案表決時棄權，但廿四名工黨議員違背黨意投下支持票，十七人投反對票，其中包括部分前座議員。

衛報引述政府消息來源報導，另一次有意義投票可能在下周進行；外界廣泛假設梅伊會第三度提案，試圖讓修正版脫歐協議闖關。

脫歐接下來會怎樣？

三月十八、十九日：國會對首相梅伊的脫歐提案進行第三次「有意義的表決」

三月廿日：若國會在這天前同意梅伊的協議，英國脫歐將暫時推遲至六月卅日

三月廿一、廿二日：歐盟領袖峰會

三月廿五日起的一周：可能對推遲進行表決

三月廿九日：英國預計法定脫歐日

五月廿三日：歐洲議會選舉開始

資料來源：泰晤士報

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