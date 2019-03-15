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脫歐燙手山芋沒人接 梅伊「下不了台」

2019-03-15 00:02聯合報 編譯莊蕙嘉／報導

英國首相梅伊。（美聯社資料照片）
英國首相梅伊。（美聯社資料照片）
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英國國會再度否決政府脫歐協議，首相梅伊二度吞敗。面對閣員陸續求去、黨內不挺和對手猛批，梅伊仍堅守崗位，誓言完成脫歐。梅伊的屹立不搖或許不是「非她不可」，而是沒人敢蹚渾水，寧可讓她處理完脫歐的爛攤子再下台。

華爾街日報報導，梅伊上任兩年八個月來，其內閣在國會下議院已經歷十次投票否決，這個數字比前首相柴契爾夫人在位十一年經歷的四次否決還多，主要原因在於梅伊帶領的是少數政府。二○一七年梅伊宣布解散國會下議院重新選舉，這個錯誤決定讓執政的保守黨丟掉過半優勢，與北愛爾蘭民主統一黨結盟才組成聯合政府。

此外，保守黨去年十二月對梅伊發動黨魁不信任投票，今年一月工黨在國會提出不信任投票，兩次投票梅伊皆驚險過關，卻凸顯英國黨政在脫歐上瀕臨分崩離析。

保住梅伊首相位子的唯一理由是，複雜的脫歐案沒人敢碰。一名保守黨知名疑歐派人士說：「沒人想蹚這渾水。」對目前的保守黨來說，趕梅伊下台絕非上策，不論是把英國帶往硬脫歐，或是重新回到歐盟，都不是他們想要的。對於有意問鼎首相的人，更不想在此時上位當砲灰。

此外，若倒閣重新選舉，也可能賠了夫人折了兵，讓工黨搶走執政權。倫敦政經學院教授崔佛斯指出，在脫歐中途換領袖「比其他想法更瘋狂」。

保守黨溫和派認為，此時陣前換將沒好處，只是讓那些辭官的人有機會再回來。包括前外相強生、前脫歐大臣拉布等黨內疑歐派則不斷批評，梅伊的脫歐協議和歐盟分得不夠乾淨，但是脫歐案太複雜，沒人敢做，所以他們寧可袖手旁觀。

梅伊脫歐保守黨
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