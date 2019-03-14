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英脫協議改良版 未過關

2019-03-14 01:40經濟日報 編譯劉忠勇田思怡／綜合外電

梅伊改良版脫歐協議再遭英國會否決。 美聯社
梅伊改良版脫歐協議再遭英國會否決。 美聯社
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英國國會12日晚上7時（台灣時間13日凌晨3時）過後表決梅伊首相和歐盟達成的改良版脫歐協議，結果以391票反對，242票贊成，再次否決脫歐協議。儘管差距較前次表決的230票縮小為149票，但梅伊已兩度闖關失敗，且距離3月29日的脫歐大限只剩17天，英國脫歐前景更加渾沌不明。

梅伊表示，國會13日將表決是否無協議脫歐，她將開放保守黨議員憑良心自由投票，也就是說，執政黨不會議處持特定立場的保守黨議員。如果無協議脫歐遭否決，14日將表決是否延後啟動里斯本條約第50條，亦延後脫歐期限至3月29日之後。值得注意的是，梅伊將二次公投納入選項。

在梅伊表態不排除二次公投後，英鎊匯率跌幅12日收斂，對美元和歐元都從一度最深貶值逾1.1%，收盤跌幅縮至0.6%與0.9%；13日午盤前多走強，一度升值至少0.7%。

高盛預測，如果延後脫歐、為「軟脫歐」鋪路，英鎊有望回到2016年脫歐公投前的水準。

反對黨工黨領袖柯賓則呼籲梅伊提前改選國會。他說：「政府再次遭到挫敗，必須接受這項協議已死，本屆下議院不支持。」他說，無協議脫歐不是選項，工黨會持續推動其他脫歐選項，但他未提到工黨支持的二次公投。

多數議員也認為國會不會通過無協議脫歐，延後脫歐已「無可避免」。

也參與和歐盟談判過程的英國檢察總長柯克斯接受彭博新聞訪問時表示，英國順延原訂定3月29日的脫歐期限已「勢無可免」。

梅伊則警告，展延脫歐很可能造成第二次公投或脫不了歐。

歐洲理事會主席圖斯克的發言人表示，英國若提出要求，歐盟會考慮英國延後脫歐，但英國必須提出「可信服的理由」。

距離脫歐大限僅17天，英國與歐盟仍卡在過去一年阻礙進展的相同關卡－愛爾蘭邊境保障措施。這個措施的用意是防止英國脫歐後，英國北愛與愛爾蘭共和國間出現海關檢查的硬邊界。梅伊所屬保守黨內的脫歐派堅持，愛爾蘭邊境保障措施會讓英國永遠受制於歐盟貿易規定。

脫歐英國梅伊
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