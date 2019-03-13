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英國脫歐退回原點 恐砍掉重練

2019-03-13 23:41聯合報 國際中心／綜合報導

英國脫歐協議十二日再度遭英國國會否決，脫歐形同退回原點，甚至可能「砍掉重練」。 ...
英國脫歐協議十二日再度遭英國國會否決，脫歐形同退回原點，甚至可能「砍掉重練」。 （歐新社）
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英國脫歐協議十二日再度遭英國國會否決，充滿爭議的「備案」條款依舊是癥結所在。歐盟官員紛紛表示死心，指英國無秩序脫歐的風險「前所未有的高」，但不會再幫忙。英國脫歐形同退回原點，甚至可能得「砍掉重練」。

歐盟的英國脫歐談判首席代表巴尼耶指出，歐盟「無法再幫助」說服英國國會議員，「倫敦當局必須負起責任，靠自己突破僵局。」

英國檢察總長考克斯受訪表示，英國延後脫歐期限已「勢無可免」。他在表決前提出法律意見，認為梅伊宣稱新加入的脫歐協議中「備案」條款文件，顯示英國無限期受制於與歐盟同一關稅的風險仍在。

「備案」（Backstop）條款是脫歐協議中的北愛爾蘭邊境保障措施，讓歐盟成員國的愛爾蘭和英國領土的北愛爾蘭之間不設海關「硬邊界」，貨物與人仍可自由進出，而作為前提，英國至少必須暫時留在歐洲單一市場及關稅同盟。

梅伊原本的如意算盤是，脫歐後留在關稅聯盟及單一市場至二○二○年底，期間和歐盟繼續磋商貿易協定，取代備案條款。如果屆時仍無法達成協定，還可啟動「轉型期」延至二○二二年。

但歐盟的立場是，備案條款沒有截止日期。如此英國可能形式上脫歐，但實質上仍是歐盟一分子，卻少了參與立法的權力，無法自主決定貿易政策，因此備案條款成為英國疑歐派人士堅決反對協議的關鍵，認為協議根本無法讓他們徹底脫歐。

歐盟執委會主席容克十二日透過發言人表示：「有鑑於歐盟去年十二月、今年一月和昨天做出的額外保證，我們已是愛莫能助。若目前僵局要有解方，應由倫敦自己去發掘。」歐盟還說，就算是延後脫歐，也必須提出「可信的正當理由」，且經過所有成員國同意方可通過。

英國脫歐歐盟
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