英國與歐盟達脫歐協議 但國會過關需要奇蹟

2019-03-13 00:08 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／綜合報導



英國首相梅伊（左）和歐盟執委會主席容克（右）11日在史特拉斯堡舉行記者會。 （歐新社） 分享 facebook

英國首相梅伊十一日和歐盟達成修改版脫歐協議，雙方同意英國不會永久受限於「愛爾蘭邊境保障措施」和歐洲關稅同盟。英國國會預定台北時間十三日清晨表決這項協議，英國媒體認為，協議恐難順利過關，因為許多反對者仍認為修改版協議對英國權益的保障不夠。

今年一月，梅伊提出的舊版脫歐協議在國會下議院以四百卅二票反對、兩百零二票贊成的極大差距被否決，創下英國史上首相在國會的最大挫敗。BBC指出，由於反對聲浪太大，協議略為修改可能無法扭轉局勢，梅伊需要「歷史性政治奇蹟」才能讓協議過關。

脫歐協議若未獲通過，英國國會預定在當地時間十三日表決是否無協議脫歐，由於無協議脫歐風險太高，預料也不會過關，接著國會將在十四日表決是否延後脫歐期限。

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梅伊在表決前夕前往法國史特拉斯堡，尋求歐盟執委會主席容克為新版協議提供保證，希望說服並取得英國國會議員的支持。在兩人的聯合記者會上，梅伊說，協議已增添新文件，對議員們憂心的愛爾蘭邊境問題做出「有法律約束力的更動」。

彭博資訊報導，根據新版協議，英國不會無限期受制於「愛爾蘭邊境保障措施」的安排。雙方將在二○二○年底前找出替代措施，並盡快議定雙邊自由貿易協定。英國也可主動透過仲裁，解決可能長期受限於歐洲關稅同盟的問題。

梅伊說，新更動應能讓議員放心北愛和歐盟成員國愛爾蘭之間維持開放邊界的安排，直至英歐就新貿易關係談成協定。

容克對英國國會議員喊話：「不會有第三次機會。讓我們說清楚，就是這個協議了，否則英國脫歐可能根本不會發生。」

梅伊必須贏得數十位保守黨和執政聯盟小黨北愛民主聯盟黨疑歐派議員轉向支持，協議才能在國會通過。最大在野黨工黨已表明反對新版協議，幾位保守黨議員建議梅伊將表決延後，給下院更多的時間檢視脫歐協議的更動。