看見臺灣孩子的優勢！跟著韓國瑜教出未來菁英

2019-03-12 15:45 文／ 華砇國際數位實驗教育機構 提供



高雄市長韓國瑜以獨到的政策見解，擄獲無數台灣人的心。他的三位子女，才二十初頭就已經能夠獨當一面，中英文流利，面對群眾表現得落落大方，更顯示韓市長教育有方，究竟他是怎麼做到的？

根據媒體報導，韓國瑜從小對孩子的教育訂下目標：希望他們在國際場合遇到外國人，英文能夠朗朗上口。因此，大女兒韓冰在幼兒園、國小階段就已經能用英文與外國人對話，高中時每天看BBC新聞，並且透過英文了解不同國家的文化內涵。

在經濟不景氣的當代，許多年輕人對未來前途感到迷惘，不曉得台灣年輕人的優勢在哪裡。針對這點，韓國瑜一語驚醒夢中人，他表示，「台灣孩子的中文要獨霸全球、英文要領先亞洲。」繁體中文是台灣人的先天優勢，應該要保持水準，再搭配領先亞洲的英文能力，就能將創新思維、產業成果等接軌國際市場，創造更大的利基。

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從世界的角度來看，台灣處於亞洲的核心，擁有亞洲轉運中心的絕佳條件。在這國際化的時代，領導者除了專業能力以外，還要能管理與整合來自不同國家的人才及資源，因此，未來的菁英人才，需要具備能夠在國際上移動的能力。如何才能突破台灣當前的教育環境，培育出高品格素養，還具備中文、英文、程式語言三語力的全球公民？擁有「台灣自動化之父」美譽，擔任現代企業經營學術基金會、全球華人競爭力基金會董事長石滋宜博士，率領專業、有使命感的教育菁英，在信義計畫區成立「華砇國際數位實驗教育機構」，結合實驗教育獨有——提供孩子適性學習的環境，奠定孩子幸福的第一站。

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「沒有人知道，到了2050年，孩子需要的是什麼？」曾任私立光仁小學校長，榮獲教育部師鐸獎，現任華砇校長的龍玉琴女士說：「我們想到的是更長遠的未來，30年後，我們教育出來的孩子正是社會的中堅份子，我們要如何幫助他們成為最好的自己？」華砇以「孩子為自己而學」為中心，採雙語授課、三語學習，藉由跨領域主題統整方式，結合PBL的課程設計，從實際情境出發，強調團隊合作、實踐、分享，培養自主行動、解決問題的能力。

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