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柯P參選助攻小英？過去三強鼎立是誰得利？

每個孩子都應該是菁英！全球微型學校大風吹

2019-03-12 15:45文／ 華砇國際數位實驗教育機構 提供

從歐美到亞洲，全球教育近幾年正陸續出現一種新的教育型態—微型學校。由於現有的教育體制無法滿足所有家長的需求，在家自學又不是每個家庭都有能力實行，微型學校兼具私校與自學教育的優點，既可以客製化教材，又能讓孩子在團體中發展人際關係，因此蔚為風潮。

早在十年前，一對從事教育的夫婦便在美國德州創辦微型學校Acton Academy，他們將必學的核心能力，壓縮成每天兩個半小時的課程，讓學生有額外時間學習其他主題教學，例如用積木解題、蘇格拉底式的思辨，並且花更多時間在藝術、體育、社交方面。Acton Academy旨在啟發每一位孩子和家長，找到自己的天賦，並為社會做出特殊貢獻，開展更有意義的人生。目前Acton Academy在美國、加拿大、馬來西亞等世界各地已有將近50間分校。

而近年來堪稱最火紅的微型學校AltSchool，目前在舊金山和紐約各有兩間分校，招收30至100位學生。AltSchool的特色在於個人化小班制教學，旨在幫助孩子有能力面對未來的挑戰。其客製化課程和小群體中的共好精神，贏得不少家長的認同。其中一名家長表示，「傳統學校太僵化，一個老師帶領 35 個孩子的教學環境，很可能會使孩子的靈魂和個性被抹滅。」

反觀台灣，也有一場教育優化革命正在進行中！「華砇國際數位實驗教育機構」由曾培育出眾多傑出企業人才的石滋宜博士創辦，集結一群專業熱情的教育菁英，自詡為「台灣教育優化變革之先鋒」。石博士深感教育與學習是國家競爭力之命脈，改變必須從基礎教育和品格著手，因此催生出「華砇」這所微型學校，目標在於打造孩子未來的競爭力：

圖／華砇國際數位實驗教育機構 提供
圖／華砇國際數位實驗教育機構 提供
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藉由中文培養中華文化之品格教養，英語接軌國際，程式語言掌握科技數位應用，是未來菁英人才所需的三語力。

引導孩子擁有自主學習力，懂得「學習如何學習」，並且讓孩子因學習而快樂。

排課方式及內容彈性多元，下午的美術、音樂、體育課程連排，孩子有整個完整的下午，以浸潤式美語環境，讓孩子多元嘗試，找出孩子的興趣所在，愛上美育與體育，以培養生活美學與為健康奠基。

圖／華砇國際數位實驗教育機構 提供
圖／華砇國際數位實驗教育機構 提供
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學校位於信義計畫區精華地段，是一所創新型態培育小小人才的精緻型都會小學。華砇將於3月17日、3月30日舉辦兩梯次的辦學說明會，歡迎想了解更多的家長參閱華砇官網http://www.hwglobalschool.org/

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