打造「浸潤式學習」環境 這學校奠定孩子幸福第一站

2019-03-12 15:45 文／ 華砇國際數位實驗教育機構 提供



「半導體之父」張忠謀帶領台積電登上世界半導體的巔峰，他認為自己成功的秘訣，在於從小立志「培養學習的能力」。在張忠謀小時候，父親告訴他：「無論你學什麼，最重要的是學好中文和英文，這兩種語文要講得像母語一樣。」於是他精攻語言，順利進入哈佛大學，一路攻到博士，不只為他個人，也為台灣帶來了長足的豐收。

語言是打開通往世界大門的金鑰匙， 如何快速有效的掌握第二語言？早在60年代，加拿大教育界提出了一項創舉，稱為「浸潤式學習」。由於加拿大社會人口主要由法裔和英裔加拿大人組成，因此政府規定英語和法語同為官方語言。然而，許多英裔加拿大人的法語能力始終無法提升，雖然他們在校時都曾學過法語，但由於課程時數不多，學習方式主要透過學文法和背單字，學習效果不彰，進而影響了這些英裔加拿大人的就業機會。有鑑於此，一群家長聯合起來，開始進行激進的教改革命：從孩子三歲進入幼兒園起，就對原本母語是英語的孩子，進行全法語教學，這樣，孩子在學校裡先學第二語言，到了小學二年級才開始學習母語英文課程，用雙語進行教學。

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這項教育實驗效果出人意料的好，引起全國轟動。上千項研究結果顯示，經由浸入式教學，學生的第二語言能力、母語能力，以及學科課程的成績，都明顯優於接受傳統教育模式的學生。而從學齡期就開始接受浸入式教育的兒童，具有較強的文化敏感性，會用積極的態度去認識不同文化，有助於人際之間的相互理解和尊重。此外，由於學生在浸入式學習過程中，需要頻繁迅速的轉換兩種語言符號，這當中所培養的思維敏捷性、理解力和判斷力，都明顯優於單語兒童。

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那麼在台灣，身為家長的你，該如何為孩子打造浸潤式的學習環境？位於信義計畫區的「華砇國際數位實驗教育機構」，採用小班制授課方式，以專業師資團隊，發揮實驗教育因材施教的優勢，讓每個孩子都能散發出自己獨一無二的光芒。考量到不是每個孩子都是在全美語環境中長大的，華砇以彈性多元的課程學習，讓孩子「為自己而學」，並且「因學習而快樂」。上午基礎學科以中文教學為主，下午音樂、美術、體育等科目則以英文授課為主，培養孩子中華文化的底蘊、接軌國際的英語能力，並且學習程式語言，掌握AI和數位應用，成為具備「三語力」的未來人才。