「快樂學習」Out！翻轉教育讓孩子「因學習而快樂」

2019-03-12 15:45 文／ 華砇國際數位實驗教育機構 提供



「減輕課業壓力，讓孩子快樂學習。」一直是教育改革中深得人心的一句話。的確，孩子上了小學，就要面對滿坑滿谷的課本作業，以及忙碌的課後活動、各式高壓的才藝競賽，每天都過得像是在打仗一樣。

然而，教育不能趕流行。從另外一個角度來看，快樂學習是否能學到東西？努力學習難道一定不快樂嗎？到底什麼樣的學習方式，才最適合你家孩子？事實上，每個孩子都應該要找到自己的學習密碼，才能適性發展，為自己而學，也因學習而快樂。

在實驗教育蔚為風潮的現在，有一所精緻的都會小學也在信義計畫區悄然成立，「我們不是在『實驗』，我們是在『實踐』！」華砇教育團隊由一群教育界菁英組成，以培育無數傑出企業人才、擁有「台灣自動化之父」美譽的石滋宜博士創辦，由前私立光仁國小校長龍玉琴領軍，「我們把自己視為『教育優化變革之先鋒』，打造非貴族的菁英學校，希望和家長共同努力，讓孩子擁有更多選擇，定義自己的幸福，成為受歡迎的全球公民與世界貢獻者。」

圖／華砇國際數位實驗教育機構 提供 分享 facebook

華砇以「孩子為自己而學」為中心，經由科學檢測輔助，找出每個孩子不同的學習模式達到因材施教，運用自己內在擅長的思維路徑，奠定良好的終身學習基礎，培養了一生帶得走的能力以及與他人共學而獲得成長的快樂，讓孩子愛上學習，因學習而快樂。

華砇校區位於象山捷運站附近，周圍的象山公園、四四南村、臺北101……，都是孩子的大教室，「學習不應該只侷限在教室裡，我們規劃了自主學習時段，帶著學生到臺北101探討防震知識、到捷運站討論都市的垃圾問題，寒暑假我們也計畫帶著學生到偏鄉，體驗不同的生活。」鄰近的信義、松山運動中心及網球中心就是孩子們專屬的運動場，「傳統學校的體育課不外乎是跑步、打躲避球或一二種運動項目等。華砇重視孩子的健康，特別規劃在專業的場地、專業的教練，安排譬如：游泳、兒童韻律、體適能、足球、羽球、網球、跑酷、高爾夫球、自行車騎乘、體育社團⋯等。充分的時間讓孩子運動流汗，釋放壓力、提升專注力，培養孩子一生運動的好習慣。

學習的方法、速度、內涵改變了，學習可以更有趣也更有效，當然「快樂」也會伴隨而來。華砇期盼藉由「三語力」、「品格力」、「自主學習力」、「創造力」、「品鑑美感力」、「跨域統整力」打造孩子未來的競爭力，奠定孩子幸福的第一站。

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