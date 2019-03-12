教育正讓你的孩子變平庸？實驗教育啟動優化革命

2019-03-12 15:45 文／ 華砇國際數位實驗教育機構 提供



「如果你的孩子英文很好，數學很差？你要讓他補什麼？」大部分的家長，都會把孩子送去數學補習班，讓孩子的數學拉上來，結果就是孩子的英文成績不錯，數學成績也尚可，他成為了一個各方面都表現平平、平庸的孩子。

面對快速變遷的世界，美國白宮科技創新顧問、世界趨勢大師亞歷克．羅斯在媒體訪問中提到，「未來的社會，能力平庸的人將會最悲慘，不上不下，像卡在泥淖中間，很辛苦。以後世界的工作有兩種，一種是指揮機器人工作，一種是被機器人指揮去工作。因此，必須教導孩子懂得思考。」

無論是傳統學校、補習班、安親班的教育方式，都是在「用昨天的方法教今天的學生」，結果很可能剝奪他們美好的明天。因此，有一群教育菁英正在啟動一場教育優化革命，將個人化的概念運用在教育上，希望建立一套新的教育方式，給孩子更好的學習環境，奠定品格力並且激發他們的創造力。

更重要的核心理念是，為孩子將面對的未來世界做準備。三十年後，這群孩子將成為社會中堅份子，屆時，他們可以為社會帶來什麼樣的貢獻？

2019年春天甫成立的「華砇國際數位實驗教育機構」，位於市中心信義計畫區，由台灣自動化之父石滋宜博士創辦和前私立光仁國小校長龍玉琴率領專業卓越的師資團隊，要改變學習的方法、速度和內涵，重新定義教育的目的。

圖／華砇國際數位實驗教育機構 提供 分享 facebook

走進華砇的校園，就像來到了美術館。陽光灑進室內，高規格的空氣清淨機維護空氣品質，讓人一走進來，就覺得放鬆。華砇表示，「我們希望給孩子最舒適、安全的環境，同時發揮實驗教育因材施教的優勢。」

順應新加坡、日本「三語教育」全球趨勢，華砇打造全新的智能教室，幫助孩子掌握科技數位應用的能力，培養懂得中、英語和程式語言的三語人才。學生上課不侷限在教室內，而是藉由情境式組織學習、主題統整方式，搭配移地學習，喚醒孩子自我學習意識，並且透過團隊合作、實踐、創造和分享，培養孩子解決問題的能力。

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因為學生人數不多，附近的象山公園、四四南村、臺北101……都可以是孩子們的戶外教室。採用浸潤式學習方式，上午基礎學科以中文教學為主，下午音樂、美術、體育等科目則以英文授課為主；再者，透過經典誦讀的理解與生活實踐，培養良好的品格與高EQ情商，讓孩子享受學習，珍惜現在，贏在未來。