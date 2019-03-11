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華映擬裁2500人 勞資下周一協商

2019-03-11 23:45聯合報 記者李珣瑛鄭國樑章凱閎／連線報導

華映公司昨天公布重大訊息，預計裁減生產線和行政人員共二千五百人；圖為華映公司大樓...
華映公司昨天公布重大訊息，預計裁減生產線和行政人員共二千五百人；圖為華映公司大樓。 圖／聯合報系資料照片
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去年底爆發財務危機的面板廠華映，昨天發布重大訊息指出，將展開人力調整計畫 ，總計大量解僱勞工約二千五百人，約占華映本籍勞工三六○二人的百分之六十九。華映這一波裁員是繼去年宏達電提出大量解僱一千五百人以後，桃市府受理人數最多的大量解僱案。

華映是大同集團子公司。華映指出，公司因整體經濟環境不佳，財務陷入困境，去年十二月十三日向桃園地方法院聲請重整；依據重整計畫，華映需精簡事業內容，整併部分閒置產能，節省各項經銷、人事費用及營運成本的支出，以求重建更生。

華映昨天向桃園市政府勞動局提出大量解僱勞工計畫書，將依據勞動相關法令規定及程序辦理，並協助員工媒合新工作，預估影響生產線員工及行政人員約二千五百人。桃園市政府勞動局表示，已接獲華映通報大量解僱勞工計畫書，將於五月十日解僱這些員工，勞動局將派員入廠訪查。

華映董事長林蔚山。 圖／聯合報系資料照片
華映董事長林蔚山。 圖／聯合報系資料照片
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勞動局指出，華映以整體經濟環境不佳，財務陷入困境、去年十二月十三日向桃園地方法院聲請重整等原因，提出大量解僱勞工計畫書，目標是楊梅、龍潭兩個廠；目前有約三千六百名員工，仍維持生產，預計裁減二千五百人。

桃市勞動局表示，接下來華映資方將與工會進入協商後階段，若協商不成，勞動局將介入展開強制協商。華映工會理事長蘇國哲說，資方在一個月前告訴工會要大量解僱員工，工會十八日下午要與公司展開第一波協商，一定要為員工爭取更高的補助。

蘇國哲說，華映龍潭廠、楊梅廠有三百多名移工，移工有合約保障；本國勞工無論按舊制十年給十個月資遣費，新制給五個月，這些都是法律最低標準。此外，留下來的員工權益如何保障也是問題，這些都是工會要為勞工爭取的權益。

勞動局指出，去年十二月華映公司發生財務危機後，即兩度派員進行訪查，今年一月十八日邀集律師及會計師前往訪視了解公司狀況，並主動發函請法院作成緊急處分時應優先顧及員工權益，也協助華映企業工會進行與公司協商的準備事宜。另外，勞動局長陳靜航也主動拜會公司管理階層及工會理事長，提醒公司應遵守法令確保勞工權益。

桃園市政府勞動局表示，後續勞動局除督促事業單位遵守相關法令外，將主動協助勞資雙方協商，員工如有權益受損，可向勞動局申訴或申請勞資爭議調解。

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