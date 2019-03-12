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2019台北米其林指南將在4/10公布 一起「複習」上屆摘星名單

2019-03-12 18:09聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

2018《台北米其林指南》摘星主廚一同合照。圖／本報系資料照
2018《台北米其林指南》摘星主廚一同合照。圖／本報系資料照
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新版《台北米其林指南》即將在4月10日公布摘星餐廳名單，今年同樣在台北文華東方酒店舉辦。不過，由於米其林集團對榜單向來保密到家，要事先得知名單較難，但去年已摘星餐廳，今年摘星機會仍大，讓我們一起來回顧去年摘星餐廳，看看到時候哪些餐廳有機會繼續摘星或星星升等，抑或跌出榜外。

雖然第一屆《台北米其林指南》被稱為最薄米其林指南，入選摘星餐廳僅只20家，但也是少見第一屆頒發米其林指南名單，就有三星餐廳入榜。二星餐廳則是分別為祥雲龍吟、請客樓，一星餐廳則有MUME、Longtail、侯布雄法式餐廳、La Cocotte by Fabien Verge、金蓬萊遵古臺菜、明福台菜海產、RAW、Tairroir態芮、雅閣、大三元、吉兆割烹壽司、鮨野村、鮨隆、天香樓、謙安和、大腕、教父牛排等。

去年奪下《台北米其林指南》三星榮耀的君品酒店頤宮。圖／本報系資料照
去年奪下《台北米其林指南》三星榮耀的君品酒店頤宮。圖／本報系資料照
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去年《台北米其林指南》有令人印象深刻的部分，像是唯一沒出席受獎的明福台菜海產，反而成了媒體追逐焦點。另La Cocotte by Fabien Verge在摘星不久後歇業，是唯一確定不會出現在新一屆的《台北米其林指南》中。其他餐廳則各有支持者，但最受關注的部分，還是今年榜單是不是仍會有三星餐廳出現，或是有新的餐廳加入三星餐廳行列。

新版《台北米其林指南》即將在4月10日公布摘星餐廳名單。圖／本報系資料照
新版《台北米其林指南》即將在4月10日公布摘星餐廳名單。圖／本報系資料照
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由於去年的《台北米其林指南》在名單公布後，引發外界頗多討論，除了原本有眾多美食家預測不會有三星餐廳上榜，但結果出來跌破大家眼鏡外，一星餐廳中有多家日式料理上榜，也相當令人意外。同時此份榜單也被批評不夠接地氣，因此今年榜單將會如何呈現台灣樣貌，備受各界矚目。

《臺北米其林指南2018》摘星餐廳名單

三星餐廳

君品酒店-頤宮中餐廳

二星餐廳

●祥雲龍吟

●台北喜來登大飯店-請客樓

一星餐廳

●大腕

●教父牛排 Danny's Steakhouse

●金蓬萊遵古台菜

●謙安和 Ken Anho

●吉兆割烹壽司

●L’ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳

●La Cocotte法式餐廳（已歇業）

●Longtail

●明福台菜海鮮

●MUME

●RAW

●鰭野村のむら (野村壽司)  

●隆鮨Sushi RYU

●Tairroir 態芮

●大三元酒樓  

●亞都麗緻飯店-天香樓

●台北文華東方酒店雅閣中餐廳

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