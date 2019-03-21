獅航空難最後一刻…機師忙翻手冊

2019-03-21 23:38 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／報導



印尼獅航一架波音737MAX客機去年十月墜毀，圖為同型客機。（路透） 分享 facebook

去年十月印尼獅子航空墜機造成一百八十九人死亡，印尼調查官員廿一日指出，根據座艙通話紀錄器，正副機長對於飛機高度及速度驟變束手無策，甚至翻閱技術手冊試圖找解答，駕駛艙的最後廿秒「充滿恐慌」。

去年十月廿九日上午六時廿分，印尼獅航六一○班機自雅加達起飛十二分鐘後墜毀於爪哇海，機上人員全數罹難，是波音七三七MAX客機首宗事故。

印尼全國運輸委員會調查官烏托莫表示，根據尋獲的座艙通話紀錄器，墜機前最後廿秒的駕駛艙充滿絕望的恐慌氣氛。

該架飛機起飛兩分鐘後，副機長就向航管通報飛機出現「飛行控制問題」，但未進一步說明。然後機長要求副機長查閱飛機技術手冊內關於異常情況的排除清單，試圖找出問題。

接下來九分鐘，系統警告飛機處於失速狀態，機頭開始下墜，機長試圖讓飛機爬升，但自動駕駛系統讓機頭繼續下墜。接著機長讓副機長接手駕駛，自己翻閱手冊。

墜機前一分鐘，機長請求讓飛機保持在五千英呎高度，副機長在絕望之際高喊「真主至大」後，飛機即墜海。

衣索比亞航空一架同型客機本月十日失事，飛機起飛後六分鐘就墜毀，造成一百五十七人罹難。波音七三七MAX客機不到半年發生兩起事故，各國均下令停飛。

美國國會議員已要求聯邦航空管理局和波音高層做證，說明七三七MAX客機安全問題，以及為何監管單位在沒有要求額外訓練下同意認證MAX機型。

西雅圖時報報導，美國聯邦調查局也已針對七三七MAX客機認證問題展開刑事調查。