737 MAX驗證標準是否恰當？聯邦運輸部查聯邦航空管理局

2019-03-18 16:03 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



「華爾街日報」17日引述消息人士說，聯邦運輸部正在調查聯邦航空管理局(FAA)為何批准控制系統有瑕疵的737 MAX 8投入市場。歐新社 分享 facebook 「華爾街日報」17日引述消息人士說，聯邦運輸部正在調查聯邦航空管理局(FAA)為何批准控制系統有瑕疵的737 MAX 8投入市場。FAA當天則致函法新社，說明半年內接連兩架波音737 MAX 8客機空難後，未立即停飛該型飛機的理由，強調它遵守確認飛行安全的「標準」程序。

據「華爾街日報」報導，由運輸部督察長主持的上述調查，自去年10月獅航空難發生後便已展開，調查人員要求FAA的兩個辦公室保存好它的電腦文件，以便進一步調查。 調查的重點在波音737 MAX 8客機的反失速系統。運輸部希望弄清FAA在驗證這一系統時，是否使用了恰當的設計標準和工程分析。

FAA致函法新社說，它所遵守的作業程序「由來已久」，也一直保持了「安全的飛機設計」的紀錄。

但去年10月、今年3月10日，兩架波音737 MAX8墜毀，讓民眾不放心這新型飛機的安全。

波音737 MAX系列飛機2017年5月開始載客，競爭對手是空中巴士A320 Neo。

衣索比亞交通部長模傑斯(Dagmawit Moges)17日發表出事衣航班機黑盒子檢查報告指出，衣航班機和印尼獅子航空出事同型班機有「很清楚的相似點」。

印尼班機的調查報告凸顯了該型飛機起飛控速系統的軟體設計有問題。該系統是為了飛機引擎前置位置而設計，目的在防止失速。

美國飛行員開過該型飛機後，不斷嚴重質疑這個系統的安全性，FAA卻遲遲未予正面回應。

對於「西雅圖時報」17日報導，FAA居然把安全確認的工作，包括上述控速系統的安全性，委託給波音的工程師，FAA不願置評，表示「各項調查還在進行」。

因為預算減少，FAA從2009年起，就把安全確認工作委託給飛機製造商或外包給專家。

它替這種作法辯護說，737 MAX飛機核准起飛前，已經通過多次測試，也經過多次檢驗。

它說，該型飛機的設計經過細部檢測，地面測試與空中試飛多次，其他民航單位的意見也被納入，確定該型飛機「符合本局(航安)標準」。