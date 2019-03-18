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衣航罹難者無全屍 衣國旗覆棺下葬

2019-03-18 15:42世界日報 編譯馬永慶／綜合17日電

衣航罹難者喪禮，棺內無完屍。路透社
衣航罹難者喪禮，棺內無完屍。路透社
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衣索比亞居民17日為上周死於墜機事件的親朋好友舉行葬禮，此次空難造成機上157人喪生，事件中同型的波音飛機在全球停飛。

17名衣索比亞罹難者親屬和另外數百人在亞迪斯亞貝巴(Addis Ababa)的聖三一大教堂(Holy Trinity Cathedral)聚集，手持親人的遺照，由一名衣索比亞東正教牧師主持道別儀式。

罹難空姐安瑪．提斯法馬連(Amma Tesfamariam)的姊妹梅塞莉奇．柏楚斯(Meselech Petros)說：「我不能忘記的是，她離開了八個月大孩子，不會回來。」

28歲的提斯法馬連當天原定不用工作，但為同事代班。

覆蓋著衣索比亞國旗的棺材被一隊黑色靈車送到該教堂，有數百名哀悼者伴隨。

空難目擊者說，該飛機墜落內羅畢東南面一個地方，撞擊力造成罹難者死無全屍。

悲傷的罹難者親友14日前往墜機地點，用塑膠水瓶裝滿那裡的泥土。

衣索比亞政府表示，可能需要長達六個月時間來確定遺骸身分。

這起空難震驚了這個非洲人口第二多的國家，各階層的人都來參加葬禮。

穿著全套禮服並披上衣索比亞國旗顏色肩帶的退休警察基丹魯(Seyoum Kidanu)說：「雖然我們的膚色不同，但大家都是亞當和夏娃的子孫。」

他說：「當有人離開世界時，所有人同感悲傷。」

飛機上的黑匣子目前正由法國的航空事故調查處檢驗，它正與美國和衣索比亞的調查人員合作，以確定墜機原因。

空難國旗教堂
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