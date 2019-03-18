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衣航黑盒子有驚人發現...波音737MAX控制系統 嚴重瑕疵

2019-03-18 14:49世界日報 編譯陳韻涵╱綜合17日電

衣索比亞官員指衣航黑匣子發現的信息與獅航空難相似性高。 路透社
衣索比亞官員指衣航黑匣子發現的信息與獅航空難相似性高。 路透社
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衣索比亞運輸部長摩吉斯(Dagmawit Moges)17日表示，衣索比亞航空(Ethiopian Airlines)失事班機的黑盒子數據顯示，這起空難與去年10月印尼獅子航空(Lion Air)墜機事故「有明顯相似之處」；另據「西雅圖時報」(Seattle Times)報導，波音737 MAX的控制系統有嚴重瑕疵。

摩吉斯表示，「在調查飛行資料記錄器(FDR)的時候發現兩起空難的明顯相似處，這將是後續調查的主題。」

他說，衣航失事航班的黑盒子情況良好，調查人員得以獲取足夠資料，初步調查報告將在衣航EA302航班失事後30天出爐。

衣航EA302航班3月10日以波音737 MAX 8客機執行飛行任務，不料起飛後不久失事，造成機上157人全數罹難；去年10月獅航LA610同型班機起飛不久墜海，機上189人全部罹難。

衣航初步判讀資料和衛星數據顯示，衣航班機墜毀前驟降並再度爬升，且飛行速度超過正常起飛程序；失事班機的機長格塔丘(Yared Getachew)很有經驗，飛行時數逾8000小時；獅航失事前也曾劇烈震盪。

衣航目前公開的數據有限，但看過飛行軌跡的航空專家說，衣航失事與機動性增強系統(Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS)有關，數據顯示當時客機的電腦軟體判斷飛機過高，致系統介入使機鼻朝下；獅航空難初步調查也將矛頭指向MCAS。

西雅圖時報17日引述聯邦航空管理局(FAA)現任和退休工程師的說法報導，指波音2015年推出737 MAX客機後，為取得聯邦政府認證，向FAA提交飛航控制系統MCAS的安全評估。

但FAA工程師發現，這項安全評估有瑕疵，如未充分標示MCAS的全部動力；此防失速系統可轉動飛機的水平翼讓機頭朝下，但客機服役後，MCAS轉動尾翼的速度高出安全評估標準速度逾四倍。

此外，報告未充分考慮機師回應後，系統能否及時復原；此系統的危險評估為「有害」(hazardous)等級，比災難性(catastrophic)低了一級，但即便如此也不能單靠唯一的感應器訊號阻止飛行控制系統啟動。

波音發言人表示，737 MAX的MCAS設計符合當局規範。

衣索比亞官員指衣航黑匣子發現的信息與獅航空難相似性高。 法新社
衣索比亞官員指衣航黑匣子發現的信息與獅航空難相似性高。 法新社
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衣索比亞官員指衣航黑匣子發現的信息與獅航空難相似性高。 路透社
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波音獅航空難
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