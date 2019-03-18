衣國空難數據還原 與印尼事件極相似

2019-03-18 14:47 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



衣索比亞當地居民18日聚集在教堂為哀悼罹難者。（photo by 網路截圖） 分享 facebook

造成157人罹難的衣索比亞空難，18日發現該航班的「黑盒子」，調查發現，空難的原因與去年10月的印尼空難如出一轍。據調查人員發現，兩起事件不但機型相同，甚至連發生事故的時機都極為相似。衣索比亞交通部發言人穆瑟．易黑斯表示，黑盒子中的數據已幾近復原。

與獅航原因相同

《歐洲新聞》穆瑟對媒體表示，衣國已和美方合作，還原波音737 MAX中的黑盒子，驗證得出上週的百人空難與去年印尼獅航的事故原因幾乎相同。他更指出，目前法國政府也給予協助，詳細報告預計3-4天後出爐。

據媒體報導，衣、印兩起空難的機型都為737 MAX 8s，且兩者都在起飛不久後失事，且有消息指出，失事的衣航302班機在向塔台回報問題前，飛機即飛行在「不正常」的高速。

1個月內提出報告

英國《衛報》也指出，衣索比亞交通部長莫格斯對媒體表示，班機從首都阿迪斯阿貝巴起飛之後不久便向下墜落，幸好黑盒子保存狀態良好，使他們能取出所有相關數據。他也表示，衣索比亞政府將在1個月內提出空難事件的詳細報告。

《BBC》則報導，莫格斯表示波音公司也保證會針對電腦感知系統的錯誤做調整，並全面更新飛機的軟體系統。

而上千名民眾18日聚集在阿迪斯阿貝巴的聖靈教堂，他們拿著被國旗覆蓋的空棺材，向空難罹難者哀悼。據消息指出，之所以拿空棺材，是因為罹難者身分現階段難以辨認，若全數調查完約需數月時間。

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