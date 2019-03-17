衣航墜毀 確認遺骸身分須6個月

2019-03-17 15:54 世界日報 編譯中心／綜合16日電



衣航墜毀確認遺骸身分須6個月，衣航將先把取自墜機現場的焦土，交給罹難者家屬。 路透 分享 facebook

衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）16日表示，要對日前墜毀、編號ET302的波音737 MAX 8客機上157名罹難者遺體進行DNA檢驗，可能需耗時半年。此外，衣航將先把取自墜機現場的焦土，交給罹難者家屬。

16日是衣航空難遇難者的「頭七」，聯合國15日在紐約舉行敬獻花圈儀式，悼念在衣航墜機事故中遇難的聯合國工作人員，並為所有遇難者默哀。同一天，中國駐衣大使館透露，隨着最後一名中國遇難者家屬於當天抵達衣國首都阿迪斯阿貝巴，空難中國遇難者家屬全數抵達衣索比亞，並開始與涉事航空公司磋商後續處理事宜。

專家指出，目前要知道衣航墜機的確切原因為時尚早。在等待失事原因調查結果出爐之際，衣航計畫17日在聖公會教堂舉行追悼儀式。一位罹難者家屬表示，他們被告知，每人會分到1公斤、取自空難現場的的焦土，在衣航主辦的喪禮上，掩埋在這座教堂。家屬接獲的文件指出，罹難者的死亡證明將在兩星期內發給他們，但要歸還這些大半焦黑並殘破的遺骸，則要多達6個月的時間。

紐時：與獅航空難問題相同

此外，紐約時報引述消息指，調查人員在ET302的飛機制動螺桿碎片中發現新證據，顯示這次空難可能與去年10月涉及同款客機的印尼獅航空難出現相同問題，也是美國13日決定停飛該款客機的關鍵證據。

消息人士表示，制動螺桿用於控制水平尾翼角度，該部分碎片顯示飛機的尾翼向上擺，這個角度或會啟動新機的「機動特性增強系統」（MCAS），令機頭向下。有關系統原本用作防止飛機失速，但不少航空專家均指出，該系統失靈導致出事獅航機頭下降，相信是獅航空難原因。