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衣航中方搜救3天 出土遺物讓網友哭了

2019-03-15 16:02聯合新聞網 綜合報導

衣索比亞航空於10日發生客機墜毀意外，為了幫罹難者家屬找回逝者遺物，搜救人員都只...
衣索比亞航空於10日發生客機墜毀意外，為了幫罹難者家屬找回逝者遺物，搜救人員都只能徒手在殘骸碎片的土地中「翻找」。 圖擷自／《新浪新聞》
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衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）於10日發生客機墜毀意外，該航班原預定飛往肯亞首都奈洛比，但在起飛後6分鐘與塔台失聯，隨後被證實機上157人全數罹難，其中還包括8名中國籍乘客。由於飛機墜落時的觸擊面積過大，再加上墜毀時的衝力影響，讓所有痕跡幾乎在一瞬間粉碎，為了幫罹難者家屬找回逝者遺物，搜救人員都只能徒手在殘骸碎片的土地中「翻找」。

綜合外媒報導，在衣航波音737MAX 8客機墜毀後，因為罹難者名單中有8位大陸乘客，因此中方的搜救人員也協助罹難者家屬找尋殘骸或是遺物。中國交通建設集團有限公司救援隊員趙志偉透露，他在現場苦苦尋找多天後，終於找到了一本中國護照，「看到護照的一瞬間，我眼淚都出來了，覺得這幾天什麼都值了」，之後他把護照交給逝者父母表示，算是給這些家屬一個交代。除了這本護照，中方搜救人員還找到了二件帶有中文的遺物，分別是一張中文名片，以及一份中國郵票，而這些遺物也將由當地政府代為保管後，轉交給遇難的乘客家屬。

救援隊員趙志偉透露，他在現場苦苦尋找多天後，終於找到了一本中國護照。 圖擷自／《...
救援隊員趙志偉透露，他在現場苦苦尋找多天後，終於找到了一本中國護照。 圖擷自／《北晚新視覺網》
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然而，在事件爆發後前幾天，一位罹難的浙江女大生，由於富裕生活環境被大陸仇富網友惡意攻擊「死了活該」，在社會上造成不少爭議。她的男朋友也親自從美國搭飛機到當地，只為尋找女孩消失的一點點蹤跡，趙志偉表示，女大生的男友很想找到女孩的遺物，可惜什麼都沒有，他只好到飛機撞擊地面造成的大洞旁邊，用瓶子帶走「一把土」當作紀念。

中方搜救人員在當地時間3月11日上午11點30分進入墜機現場，總共在場參與救援3天，主要任務是挖飛機殘骸、尋找遺物，並整理遇難者有用的信息。趙志偉描述，在搜救中讓他感觸最深的是，在現場看的到一個小孩的鞋，「廢墟上有一個小女孩的鞋，我外甥也就那麼大，太慘了」，其他網友表示「想想這本護照前幾天還乾乾淨淨整整齊齊，如今人沒了，護照還在」、「男友帶走一把土的時後該有多難過啊」、「多希望這個時後不會出現中文」。

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趙志偉描述，在現場看的到一個小孩的鞋，讓他想起他的外甥。 圖擷自／《新浪新聞》
趙志偉描述，在現場看的到一個小孩的鞋，讓他想起他的外甥。 圖擷自／《新浪新聞》
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