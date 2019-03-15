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川普下令 波音737 MAX停飛

2019-03-15 02:01經濟日報 編譯林聰毅／綜合外電

美國加入多國暫時停飛波音公司737 MAX客機的行列，加上波音支持全球同型機隊暫時停飛，美國境內立即湧現取消航班與旅客重訂機位潮，各航空公司也因臨時調派其他飛機支援而忙成一團。

美國聯邦航空總署（FAA）13日表示，最新數據顯示衣索比亞航空與印尼獅航的737 MAX客機墜機事件有關聯，促使川普宣布，國內航空公司及其他航空業者暫時停止在美國領空使用波音737 MAX飛機。波音同日也支持暫時停飛整個737 MAX全球機隊。

愈來愈多國家發布暫時禁飛令，巴西與墨西哥13日宣布暫時停飛，台灣14日禁止737 MAX 8與9在其領空飛行，印尼與日本也發布類似禁令，南韓更禁止交付737 MAX新機。路透指出，737 MAX的交付作業已在13日實質凍結，彭博資訊也報導，許多航空公司正在重新評估這款飛機的訂單。

不過，這起事件也開始波及航空業者與旅客，美國的停飛令可能影響美國西南航空、美國航空及聯合大陸航空等公司，而更多旅客將面臨機位遭取消、更多誤點等情況。

華爾街日報報導，三家美國航空業者共有72架MAX飛行紐約到邁阿密及休斯頓到洛杉磯等航線，雖只占其機隊相對較小部分，但這些飛機每天載運數萬名乘客，至少在春假旅行旺季期間，改訂班機的乘客能訂到的機位可能很少。

航空公司可能以改以調派其他飛機，將干擾降至最低。這種調度有可能使一些在未來六周要搭機的乘客被取消機位，即便這些乘客未訂位搭乘波音737 MAX班機。聯合大陸航空表示，將取消MAX航班，以備用飛機支應，其他乘客也將改訂其他航班。

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波音印尼美國航空
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