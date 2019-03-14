親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英脫歐案又受挫
波音737機瘟
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

金金河學生中毒事件：化學廢料毒氣？大馬111校緊急停課

她被加進神秘百人群組狂被稱讚 3分鐘一到秒被踢出

波音股價重挫 專家：無損經濟

2019-03-14 14:01世界日報 記者謝雨珊／洛杉磯報導

全球最大飛機製造商波音公司新款737 MAX 8客機，五個月內發生兩起空難事故，近日以來超過42個國家宣布停飛該型飛機。川普總統也於13日下達緊急行政命令，停飛737 Max系列噴氣機型，波音股價應聲重挫近10%，未來發展引發社會嚴重關注。

擁有25年飛行經驗的華裔飛行員李立揚與多位開客機的機師探討出事的可能性。「全球兩大飛機製造商空中巴士跟波音的設計理念不大一樣」，他指出，空中巴士的設計理念以電腦操控為主，機師駕駛為輔，在許多情況下都是由電腦處理狀況；波音的設計理念則不同，波音飛機基本上以人力操控為主，不過新型的波音737 MAX 8客機則裝上「機動特性增強系統（MCAS)」，該設備以電腦操控為主，壓低機頭來防止飛機失速。

MCAS有仰角數據偵測器，當飛機的其中一個偵測器故障，飛機會自動壓低機頭急遽下傾，這時機師應切斷自動駕駛轉以人力操控。李立揚猜測，也許是電腦與人力爭奪控制權的過程中，才導致墜機事故。事實上當機長在飛行時，到底應該相信電腦還是人力一直都是個爭議。他以多年經驗指出，飛行員最有價值的功能在於觀察駕駛是否異常，進而緊急處理，相不相信電腦或機器還得見機行事。

談及多國停飛波音737 MAX 8客機，李立揚非常支持。「其實美國早該停飛，可能基於許多政治與商業考量才拖這麼久」，無論如何，若對飛行安全有疑問，任何人都不可過份自信，寧可停飛也不該冒險，人命關天。

不過，波音公司內部已下達「封口令」，禁止員工對外談論失事事件。據波音官方發出的消息，波音對自家公司的737 MAX 8客機始終抱著巨大信心，但在諸多考量後，建議聯邦航空管理局停飛全球371架波音737 MAX 客機，強調安全性是該公司的核心價值，接下來將盡力調查出事原因，確保未來不再發生類似事故。

另外，中國是波音飛機的龐大市場，日前有消息傳出，美國可能將增購波音飛機列入中美貿易戰中國擴大進口的項目中。如今波音737 MAX 客機卻遭中國下令停飛，波音股價也重挫近10%，讓人擔憂波音未來的發展。金融專家林日昇認為，中美貿易戰之間的協議牽扯到許多產業，波音股價雖遭重挫，但它是個有實力的公司，若調查結果錯不在波音，相信波音股價會馬上反彈。經濟學家俞偉雄也指出，波音飛機不是首次失事，近期可能會面臨短期的負面影響。但長期來說，不管是對美國整體經濟或中美貿易的影響都不大。

波音空中巴士機師
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

衣航失事 中國搶先全球宣布波音737 Max停飛

2019-03-14 14:29

香港禁飛波音737 MAX 8 挨批反應慢

2019-03-14 14:11

中國飛洛杉磯 不受影響

2019-03-14 14:01

737 Max 9、Max 8停飛 3航空可重新訂票

2019-03-14 14:01

737 Max安全疑慮難擋 川普急令停飛

2019-03-14 13:41

影／波音737 MAX全球停飛 美航管單位曝關鍵原因

2019-03-14 12:50

波音機又出事 達美航波音機767-300引擎故障 急返航北京

2019-03-14 12:47

波音建議 暫時停飛全球所有737 Max機隊

2019-03-14 11:56

「重大里程碑」 紐時：中國大陸不再跟隨美國航管單位

2019-03-14 10:29

波音面臨570億美元訂單損失風險 信評暫無立即影響

2019-03-14 09:58

美國終於跟進！ 川普宣布：波音737 MAX機型即刻停飛

2019-03-14 03:23

加拿大全面停飛737 MAX 8 剩美國堅持飛

2019-03-14 00:57

驚！波音737 MAX 8自動駕駛會劇烈俯衝

2019-03-13 23:51

堅持安全無虞！ 波音737 MAX 8 剩美國堅持飛

2019-03-13 23:47

不信任美國！失事客機黑盒子 衣索比亞航空將送歐分析

2019-03-13 23:32

停飛波音737 Max 8 挪威廉航要求賠償

2019-03-13 21:40

影／衣航空難後 各國陸續禁飛737 MAX 8

2019-03-13 18:06

一眼看懂2地圖！越來越少國家還飛波音737 Max 8

2019-03-13 17:19

美堅不停飛737 MAX 各國不再唯美國馬首是瞻

2019-03-13 16:07

美國力挺波音737 Max 8 議員籲暫禁、乘客拒乘

2019-03-13 15:44

阿聯、印度加入禁飛波音737 MAX 8行列

2019-03-13 15:07

半年兩起墜機 737 MAX 8民眾懼坐

2019-03-13 13:27
看更多

熱門文章

日本史上智商最高天才IQ達188 現時竟是無業青年？！

2019-03-13 21:58

美國終於跟進！ 川普宣布：波音737 MAX機型即刻停飛

2019-03-14 03:23

薩爾瓦多最高院判決：暫緩取消台灣與薩國自貿協定

2019-03-14 08:17

不信任美國！失事客機黑盒子 衣索比亞航空將送歐分析

2019-03-13 23:32

「重大里程碑」 紐時：中國大陸不再跟隨美國航管單位

2019-03-14 10:29

影／波音737 MAX全球停飛 美航管單位曝關鍵原因

2019-03-14 12:50

驚！波音737 MAX 8自動駕駛會劇烈俯衝

2019-03-13 23:51

態度急轉！ 歐盟重估與大陸關係

2019-03-13 23:56

一眼看懂2地圖！越來越少國家還飛波音737 Max 8

2019-03-13 17:19

波音建議 暫時停飛全球所有737 Max機隊

2019-03-14 11:56

德國福斯汽車宣布 2023年前裁員7000人

2019-03-13 19:10

美堅不停飛737 MAX 各國不再唯美國馬首是瞻

2019-03-13 16:07

加拿大全面停飛737 MAX 8 剩美國堅持飛

2019-03-14 00:57

北韓遭制裁金正恩仍買得到名車 聯合國要查

2019-03-13 15:49

停飛波音737 Max 8 挪威廉航要求賠償

2019-03-13 21:40

美國也有恐龍法官？川普親信A錢輕判 原因讓人想哭

2019-03-14 11:00

福斯大裁員 籌錢攻電動車

2019-03-14 01:25

巴西爆校園槍擊案 2青少年開槍殺6人後自盡

2019-03-13 22:25

哈佛教授：超級富豪捐數億蓋校 子女不愁上大學

2019-03-13 16:50

Google當機 網友：世界末日

2019-03-13 23:21

影／不滿妻子上酒吧尋歡 狠父怒扔稚兒入海溺死

2019-03-13 18:07

這檔股票帶衰！道瓊漲幅差標普500這麼多 十年僅見

2019-03-13 16:26

霍金看護被判定照顧不周 證照被吊銷

2019-03-13 18:48

「高恩帝國」崩潰 日產、三菱主管爆離職潮

2019-03-13 22:26

薩爾瓦多最高法院裁定 暫緩取消台薩自由貿易協定

2019-03-14 08:49

邊吃飯邊玩手機 近7成法國人惱怒

2019-03-13 20:56

求職信灌爆！年薪百萬還有員工福利價 英公司徵性愛娃娃測試員

2019-03-14 13:45

禁華為？ 情報機構稱「不值得信任」 德國內政部怕傷經濟

2019-03-14 08:52

美國力挺波音737 Max 8 議員籲暫禁、乘客拒乘

2019-03-13 15:44

美中貿易談判 川普：我不急著達協議

2019-03-14 07:39

紐時：臉書遭刑事調查 資訊分享協議惹禍

2019-03-14 09:28

史上最大舞弊！ 美名校招生 明星富豪為小孩行賄

2019-03-13 23:45

影／衣航空難後 各國陸續禁飛737 MAX 8

2019-03-13 18:06

波洛西收回辦公室 將副總統潘斯趕出眾院

2019-03-13 15:39

329大限在即 梅伊脫歐協議再遭否決

2019-03-13 23:57

堅持安全無虞！ 波音737 MAX 8 剩美國堅持飛

2019-03-13 23:47

復古鞋歐洲退燒 愛迪達預料今年營收成長減緩

2019-03-13 18:50

名人行賄、子女進名校 主嫌靠2種方法讓學生走後門

2019-03-13 16:54

已開發還是開發中到底誰說了算？美中在WTO掀論戰

2019-03-13 16:20

黨內同志不挺又失聲 梅伊窘態畢露

2019-03-13 20:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top