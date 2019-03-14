波音股價重挫 專家：無損經濟

2019-03-14 14:01 世界日報 記者 世界日報 記者 謝雨珊 ／洛杉磯報導



全球最大飛機製造商波音公司新款737 MAX 8客機，五個月內發生兩起空難事故，近日以來超過42個國家宣布停飛該型飛機。川普總統也於13日下達緊急行政命令，停飛737 Max系列噴氣機型，波音股價應聲重挫近10%，未來發展引發社會嚴重關注。

擁有25年飛行經驗的華裔飛行員李立揚與多位開客機的機師探討出事的可能性。「全球兩大飛機製造商空中巴士跟波音的設計理念不大一樣」，他指出，空中巴士的設計理念以電腦操控為主，機師駕駛為輔，在許多情況下都是由電腦處理狀況；波音的設計理念則不同，波音飛機基本上以人力操控為主，不過新型的波音737 MAX 8客機則裝上「機動特性增強系統（MCAS)」，該設備以電腦操控為主，壓低機頭來防止飛機失速。

MCAS有仰角數據偵測器，當飛機的其中一個偵測器故障，飛機會自動壓低機頭急遽下傾，這時機師應切斷自動駕駛轉以人力操控。李立揚猜測，也許是電腦與人力爭奪控制權的過程中，才導致墜機事故。事實上當機長在飛行時，到底應該相信電腦還是人力一直都是個爭議。他以多年經驗指出，飛行員最有價值的功能在於觀察駕駛是否異常，進而緊急處理，相不相信電腦或機器還得見機行事。

談及多國停飛波音737 MAX 8客機，李立揚非常支持。「其實美國早該停飛，可能基於許多政治與商業考量才拖這麼久」，無論如何，若對飛行安全有疑問，任何人都不可過份自信，寧可停飛也不該冒險，人命關天。

不過，波音公司內部已下達「封口令」，禁止員工對外談論失事事件。據波音官方發出的消息，波音對自家公司的737 MAX 8客機始終抱著巨大信心，但在諸多考量後，建議聯邦航空管理局停飛全球371架波音737 MAX 客機，強調安全性是該公司的核心價值，接下來將盡力調查出事原因，確保未來不再發生類似事故。

另外，中國是波音飛機的龐大市場，日前有消息傳出，美國可能將增購波音飛機列入中美貿易戰中國擴大進口的項目中。如今波音737 MAX 客機卻遭中國下令停飛，波音股價也重挫近10%，讓人擔憂波音未來的發展。金融專家林日昇認為，中美貿易戰之間的協議牽扯到許多產業，波音股價雖遭重挫，但它是個有實力的公司，若調查結果錯不在波音，相信波音股價會馬上反彈。經濟學家俞偉雄也指出，波音飛機不是首次失事，近期可能會面臨短期的負面影響。但長期來說，不管是對美國整體經濟或中美貿易的影響都不大。