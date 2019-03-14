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737 Max 9、Max 8停飛 3航空可重新訂票

2019-03-14 14:01世界日報 記者謝雨珊／洛杉磯報導

川普總統13日發布緊急行政命令，下令停飛波音737 Max 9與Max 8機型客機。西南航空（Southwest Airlines）、美國航空（American Airlines）及聯合航空(United Continental)擁有最多737 MAX 8機型客機，三家公司發布消息表示，願意提供彈性政策幫助旅客重新訂票。

據媒體報導，波音737 Max 9與Max 8機型客機只占美國國內航空公司機群的2.9%，主要受影響的航空公司為西南航空、美國航空及聯合航空。三個航空公司共有2474架飛機，737 MAX 8機型只有72架。其中西南航空有34架737 MAX 8機型客機，其餘飛機大多都是舊的737-700系列機型，737 MAX 8機型客機只占每天4%的班次。

白宮下令停飛波音737 Max 9與Max 8機型客機後，西南航空指出，將會以其他機型取代737 MAX 8機型飛行，滿足春假期間旅遊需求量，並會提供彈性政策，幫助旅客重新預定機票。聯合航空也發出聲明表示，停飛將影響每天40班次，但公司將遵照命令使用備用飛機飛行，並願意幫助旅客重新訂票。

波音美國航空洛杉磯
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