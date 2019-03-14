中國飛洛杉磯 不受影響

2019-03-14 14:01 世界日報 記者 世界日報 記者 王全秀子 ／洛杉磯報導



衣索比亞航空波音737-8飛機日前發生墜機空難致157人遇難。這也是繼印尼獅航發生空難後，五個月內同機型航班的第二起空難事故。中國民用航空局（簡稱民航局）在第一時間發布消息停飛波音737-8機型。但是，許多從中國飛往洛杉磯的航班並沒有採用該機型，因此中國赴美旅客不會受到直接影響。

中國民航局11日以「關於暫停波音737-8飛機商業運行的通知」為題，向各運輸航空公司指出，鑑於兩起空難均為新交付不久的波音737-8飛機，且均發生在起飛階段，具有一定的相似性，本著對安全隱患零容忍、嚴控安全風險的管理原則，為確保中國民航飛行安全，經研究，決定國內運輸航空公司暫停波音737-8飛機商業運行。請各執飛波音737-8飛機的運輸航空公司於2019年3月11日18時前暫停該型飛機的商業運行。中國民航局聯繫美國聯邦航空局和波音公司，在確認具備有效保障飛行安全的有關措施後，才會恢復波音737-8飛機的商業運行。

記者上網查詢中國各大城市至洛杉磯航班，比如中國南方航空從廣州飛洛杉磯的航線，採用Airbus Industrie A380-800 PASSENGER，或是波音777-300ER；國泰航空從香港至洛杉磯採用波音777-300ER；廈門航空從廈門至洛杉磯採用波音787-9；中國國際航空從北京至洛杉磯採用波音777-300 PASSENGER；中國東方航空從上海至洛杉磯採用波音777-300 PASSENGER。因此中國民航局宣布暫時停飛波音737-8，對中國飛往洛杉磯的旅客不會造成直接影響。