香港禁飛波音737 MAX 8 挨批反應慢

2019-03-14 14:11 世界日報 香港新聞組╱香港14日電



波音公司的737 MAX 8接連墜毀，引發各界對波音737 MAX安全性的疑慮，新加坡、澳洲、歐盟等超過50個國家紛紛頒布「禁飛令」，香港民航處昨日也宣布，自13日下午6時起，禁止所有波音737 MAX型號進出、飛越香港，直至另行通知；澳門民航局也同樣加入禁飛行列。香港立法會議員則批評民航處反應過慢。

綜合媒體報導，香港民航處表示，較早前印度的香料航空（SpiceJet）和俄羅斯的Globus Airlines仍使用737 MAX型號飛機，並往返香港。民航處已就有關臨時禁制的安排聯絡該兩間航空公司，兩間公司均表示全力配合，會以其他機型繼續提供服務，以盡量減少對乘客的影響。

報導指出，曾任職機師的公民黨立法會議員譚文豪批評，兩天前已就禁飛問題聯絡民航處，處方以該款機無在港註冊而拒絕，並未考慮安全，香港作為全球最繁忙機場之一，比新加坡足足遲了一天才決定禁飛。

據報導，立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認為，內地周一就已下「禁飛令」，香港至周三才反應，實在後知後覺，但「遲到好過不到」，尤其香港是國際航空樞紐，航班安全屬重中之重，促請當局應決斷力應再加強。

民航處前處長林光宇認為，民航處的決定正確，由於該型號飛機在短時間內已發生兩宗空難事故，而且涉及的因素表面上相似，為安全計應該要禁飛，直至美國航空部門及波音公司糾正問題，確認飛機安全。

林光宇說，全球大約有幾百架波音737 MAX客機營運，主要在短中距離航線營運，相信航空公司會調動其他型號的客機接載乘客，有可能導致個別航班延誤，但要改動航道的機會不大。