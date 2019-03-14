波音機又出事 達美航波音機767-300引擎故障 急返航北京

2019-03-14 12:47 世界日報 中國新聞組／北京14日電



再有波音767客機引擎故障 從北京起飛後返航維修 分享 facebook

衣索比亞航空墜機引發全球關注，出事的波音737 Max 8也遭多國停飛。達美航空波音767-300在這關頭上又出事，DL128次航班13日從北京首都機場起飛後，突然又返航「維修」。達美航空表示，該航班起飛後收到引擎預警，出於安全考慮，立即返回北京首都國際機場。大部分乘客將改乘DL188航班，於14日14時20分從北京起飛前往西雅圖。

新京報報導，本架飛機機型為波音767-300，資料顯示飛機機齡為18.2年。據悉，達美航空同一班航班去年12月24日也發生過相似事件。

去年12月，編號DL128的波音767客機在北京起飛後，機長在飛至一半途中時發現引擎有潛在故障可能，中途緊急降落阿拉斯加一個軍用機場。當時機上有194名乘客，之後由另一架飛機接載離開。

報導指出，波音767是美國波音公司開發的中大型、長航程、寬體雙發噴氣式飛機。1985年中國首次引進該機型，2014年5月6日，國航出售最後一架波音767-300ER。

四天前，衣索比亞航空公司一架波音737 Max 8客機起飛不久即失事墜毀，全機乘客與機組人員罹難。由於這款新型客機5個月內發生2宗空難，引發公眾對波音公司飛機安全擔憂，中國、歐盟皆已經對該型號客機下達禁飛令。

此次達美航空再發生波音客機引擎故障事故，不少網友對飛行安全表示擔心，「波音水逆啊」，多數網友不認為返航維修是小事，皆彼此提醒最近不要坐波音，「這18年的飛機早該退役了」。