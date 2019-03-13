美國力挺波音737 Max 8 議員籲暫禁、乘客拒乘
歐盟等國下令停飛發生致命事故的波音737 Max 8型客機，美國的航空公司則力挺波音繼續飛行，但許多機組員與旅客紛紛表明拒絕搭乘此型客機。
波音737 Max 8客機在五個月內發生發生兩起無人生還的空難，部分官員呼籲調查期間禁飛該型客機，但監管單位遲未行動。
民主黨總統參選人、麻州聯邦參議員伊莉莎白．華倫(Elizabeth Warren)，呼籲聯邦航空管理局(FAA)「改變決定，立刻停飛美國的此型客機，直至安全無虞。」
共和黨猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)，也推文呼籲FAA考量飛航公安，停飛737 MAX 8並進行調查，以確保此型客機適航。
馬里蘭州的華裔醫師顧優靜(Eugene Gu)10日推文寫道，「兩架嶄新的波音737 Max 8客機在五個月內墜毀，如果中國禁飛全部96架737 Max 8，那麼西南航空(Southwest Airlines)、美國航空(American Airlines)和聯合航空(United Airlines)必須真的做些什麼，向美國人保證737 Max 8適航或跟進(其他國家)停飛。」
歐盟和中國等國已下令禁止波音737 Max 8起飛或進入空域；推特上湧現「禁飛波音737 Max 8」的熱門主題標籤(#GroundBoeing737max8)，施壓當局採取行動。
愈來愈多美國人透過社群媒體表達疑慮，有些人取消或重訂航班，拒絕搭乘波音去年銷量占三成的單走道飛機。
衣索比亞航空10日空難後，西南航空與美國航空頻頻接到旅客詢問搭乘航班機型的電話；許多旅客不願等待調查結果出爐，決定更改行程。
西南航空允許旅客免費重訂機票，但美航會收取變更行程的費用，國內線200元、國際線則要750元；此外，「恐懼」不構成旅遊險賠償旅客取消班機的要素。
旅客擔心之餘，機組員也憂心波音737 Max 8的飛安；代表美航職員的「航空公司職員工會」(Airline Personnel Union)告訴會員，若覺得不安全，就別登上737 MAX 8。
空服員協會(AFA)正式呼籲FAA調查，但該協會與機師協會(APA)同聲呼籲別妄下結論。
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