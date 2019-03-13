美國力挺波音737 Max 8 議員籲暫禁、乘客拒乘

2019-03-13 15:44 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合12日電



各國都停飛，美航空公司卻力挺波音，機組人員和乘客擔憂。 法新社 分享 facebook 歐盟等國下令停飛發生致命事故的波音737 Max 8型客機，美國的航空公司則力挺波音繼續飛行，但許多機組員與旅客紛紛表明拒絕搭乘此型客機。

波音737 Max 8客機在五個月內發生發生兩起無人生還的空難，部分官員呼籲調查期間禁飛該型客機，但監管單位遲未行動。

民主黨總統參選人、麻州聯邦參議員伊莉莎白．華倫(Elizabeth Warren)，呼籲聯邦航空管理局(FAA)「改變決定，立刻停飛美國的此型客機，直至安全無虞。」

共和黨猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)，也推文呼籲FAA考量飛航公安，停飛737 MAX 8並進行調查，以確保此型客機適航。

馬里蘭州的華裔醫師顧優靜(Eugene Gu)10日推文寫道，「兩架嶄新的波音737 Max 8客機在五個月內墜毀，如果中國禁飛全部96架737 Max 8，那麼西南航空(Southwest Airlines)、美國航空(American Airlines)和聯合航空(United Airlines)必須真的做些什麼，向美國人保證737 Max 8適航或跟進(其他國家)停飛。」

歐盟和中國等國已下令禁止波音737 Max 8起飛或進入空域；推特上湧現「禁飛波音737 Max 8」的熱門主題標籤(#GroundBoeing737max8)，施壓當局採取行動。

愈來愈多美國人透過社群媒體表達疑慮，有些人取消或重訂航班，拒絕搭乘波音去年銷量占三成的單走道飛機。

衣索比亞航空10日空難後，西南航空與美國航空頻頻接到旅客詢問搭乘航班機型的電話；許多旅客不願等待調查結果出爐，決定更改行程。

西南航空允許旅客免費重訂機票，但美航會收取變更行程的費用，國內線200元、國際線則要750元；此外，「恐懼」不構成旅遊險賠償旅客取消班機的要素。

旅客擔心之餘，機組員也憂心波音737 Max 8的飛安；代表美航職員的「航空公司職員工會」(Airline Personnel Union)告訴會員，若覺得不安全，就別登上737 MAX 8。

空服員協會(AFA)正式呼籲FAA調查，但該協會與機師協會(APA)同聲呼籲別妄下結論。