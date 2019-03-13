親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英脫歐案又受挫
波音737機瘟
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

藍鎖定北漂最正女主持人選立委 挑戰北市深綠票倉

美國力挺波音737 Max 8 議員籲暫禁、乘客拒乘

2019-03-13 15:44世界日報 編譯陳韻涵╱綜合12日電

各國都停飛，美航空公司卻力挺波音，機組人員和乘客擔憂。 法新社
各國都停飛，美航空公司卻力挺波音，機組人員和乘客擔憂。 法新社
分享
歐盟等國下令停飛發生致命事故的波音737 Max 8型客機，美國的航空公司則力挺波音繼續飛行，但許多機組員與旅客紛紛表明拒絕搭乘此型客機。

波音737 Max 8客機在五個月內發生發生兩起無人生還的空難，部分官員呼籲調查期間禁飛該型客機，但監管單位遲未行動。

民主黨總統參選人、麻州聯邦參議員伊莉莎白．華倫(Elizabeth Warren)，呼籲聯邦航空管理局(FAA)「改變決定，立刻停飛美國的此型客機，直至安全無虞。」

共和黨猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)，也推文呼籲FAA考量飛航公安，停飛737 MAX 8並進行調查，以確保此型客機適航。

馬里蘭州的華裔醫師顧優靜(Eugene Gu)10日推文寫道，「兩架嶄新的波音737 Max 8客機在五個月內墜毀，如果中國禁飛全部96架737 Max 8，那麼西南航空(Southwest Airlines)、美國航空(American Airlines)和聯合航空(United Airlines)必須真的做些什麼，向美國人保證737 Max 8適航或跟進(其他國家)停飛。」

歐盟和中國等國已下令禁止波音737 Max 8起飛或進入空域；推特上湧現「禁飛波音737 Max 8」的熱門主題標籤(#GroundBoeing737max8)，施壓當局採取行動。

愈來愈多美國人透過社群媒體表達疑慮，有些人取消或重訂航班，拒絕搭乘波音去年銷量占三成的單走道飛機。

衣索比亞航空10日空難後，西南航空與美國航空頻頻接到旅客詢問搭乘航班機型的電話；許多旅客不願等待調查結果出爐，決定更改行程。

西南航空允許旅客免費重訂機票，但美航會收取變更行程的費用，國內線200元、國際線則要750元；此外，「恐懼」不構成旅遊險賠償旅客取消班機的要素。

旅客擔心之餘，機組員也憂心波音737 Max 8的飛安；代表美航職員的「航空公司職員工會」(Airline Personnel Union)告訴會員，若覺得不安全，就別登上737 MAX 8。

空服員協會(AFA)正式呼籲FAA調查，但該協會與機師協會(APA)同聲呼籲別妄下結論。

波音美國航空歐盟

相關新聞

阿聯、印度加入禁飛波音737 MAX 8行列

2019-03-13 15:07

波音新機引疑慮 10歐盟國停飛、美加未禁

2019-03-13 13:59

「不要愛因斯坦 要專業駕駛」 川普自認專家被打槍

2019-03-13 13:31

半年兩起墜機 737 MAX 8民眾懼坐

2019-03-13 13:27

美國除外全球紛停飛Max 8 對航空業和波音影響多大Q&A

2019-03-13 11:54

從破紀錄到破功…波音傳奇機 為何秒變燙手貨？

2019-03-13 11:00

突然俯衝！美機師曾通報兩起波音737 MAX 8異常

2019-03-13 10:46

波音737 MAX連摔2架 自認飛機專家的川普發表高見

2019-03-13 08:45

歐盟紐澳加入停飛波音737 Max行列 FAA堅持安全無虞

2019-03-13 08:34

737停飛範圍擴大 波音拉低道瓊指數

2019-03-13 06:08

衣航失事機長 年僅29歲 飛航明日之星

2019-03-13 00:30

5個月2度空難 波音737 MAX 8 多國宣布停飛

2019-03-13 00:27

波音連摔兩架飛機 旅客急問：我是搭737 Max 8嗎？

2019-03-12 22:16

英國、馬來西亞 禁止衣航失事同型機進入領空

2019-03-12 21:41

機體故障或人為因素 空難難遽下結論

2019-03-12 20:06

前往肯亞度假 加拿大一家六口搭上衣航死亡班機

2019-03-12 19:58

南韓停飛衣航失事同款機型

2019-03-12 18:15

看到中國護照封面 衣航空難馳援中企悲痛

2019-03-12 14:57

衣航失事機長才29歲 飛行經驗8000小時

2019-03-12 22:10
看更多

熱門文章

當心腦膜炎！28歲辣妹因輕忽 十天後切除十指與雙腿

2019-03-12 21:11

有錢家長行賄幫子女進名校 耶魯、史丹福等都中招

2019-03-13 02:52

影／落海保命必學！他脫牛仔褲做成救生圈幸運獲救

2019-03-12 18:17

突然俯衝！美機師曾通報兩起波音737 MAX 8異常

2019-03-13 10:46

從破紀錄到破功…波音傳奇機 為何秒變燙手貨？

2019-03-13 11:00

波音737 MAX連摔2架 自認飛機專家的川普發表高見

2019-03-13 08:45

北韓公布國會議員當選名單 沒有金正恩

2019-03-12 15:51

要撞上了！姐弟嚇壞 飛機衝撞摩天輪影片曝光

2019-03-13 11:51

波音連摔兩架飛機 旅客急問：我是搭737 Max 8嗎？

2019-03-12 22:16

梅伊脫歐協議再遭國會否決 只有延遲一途

2019-03-13 06:26

衣航失事機長才29歲 飛行經驗8000小時

2019-03-12 22:10

中華民國友邦元首擁14妻 一年內卻二度喪偶

2019-03-12 16:28

賴海哲：美中貿易談判在關鍵問題上取得進展

2019-03-12 23:30

長毛象復活出現突破 科學家成功誘發冰凍細胞

2019-03-12 21:44

衣航失事機長 年僅29歲 飛航明日之星

2019-03-13 00:30

737停飛範圍擴大 波音拉低道瓊指數

2019-03-13 06:08

前往肯亞度假 加拿大一家六口搭上衣航死亡班機

2019-03-12 19:58

智慧手機成癮者的解方：買第二支無趣手機

2019-03-12 23:16

5個月2度空難 波音737 MAX 8 多國宣布停飛

2019-03-13 00:27

英脫二次公投 唯一解方

2019-03-12 23:17

全美首例！華盛頓州「人屍堆肥」可望合法

2019-03-13 11:58

391票反對242票支持 梅伊脫歐協議再度遭否決

2019-03-13 05:26

住惡臭垃圾屋蟑螂亂竄 5歲失語女童哭喊求救

2019-03-12 19:27

美CPI降溫 暫停升息期拉長

2019-03-13 00:10

英國、馬來西亞 禁止衣航失事同型機進入領空

2019-03-12 21:41

美國少女失蹤20年返家 改名變大嬸還講西班牙語

2019-03-13 14:26

歐盟紐澳加入停飛波音737 Max行列 FAA堅持安全無虞

2019-03-13 08:34

美警告德國：若不抵制華為 限制情報分享

2019-03-13 00:17

準婆婆禁毀容截肢父參加婚禮 網一面倒籲快放生

2019-03-13 13:37

失聲的梅伊也失去國會支持 彭博：她徹底失敗應換人做

2019-03-13 11:45

日憂禮數不周？習近平6月訪日 傳規畫生變

2019-03-13 00:23

美國除外全球紛停飛Max 8 對航空業和波音影響多大Q&A

2019-03-13 11:54

罷工現場開起音樂會 指揮大師慕提現身力挺音樂家

2019-03-13 03:41

日本「王子殿下」改名 12萬網友推文讚

2019-03-13 08:44

南韓、澳洲宣布停飛波音737 Max

2019-03-12 20:26

金正恩下一步？搬出祖父金日成遺訓當指引

2019-03-12 19:42

日本研議對韓報復措施 不排除停止匯款、停發簽證

2019-03-13 10:33

歐盟策略大轉彎：中國是政治、經濟對手

2019-03-13 11:41

換過的氣囊仍有瑕疵 本田北美將二度召回逾100萬輛

2019-03-12 18:29

科學家：阻斷陽光 可對抗暖化

2019-03-12 18:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top