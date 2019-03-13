半年兩起墜機 737 MAX 8民眾懼坐

2019-03-13 13:27 世界日報 記者 世界日報 記者 謝雨珊 ／洛杉磯報導



繼印尼獅航的波音737 MAX 8客機空難後，衣索比亞航空同機型客機10日剛起飛就墜毀，導致機上157人全數罹難，其中包括八位中國旅客。根據最新情況，只有美國及加拿大選擇不停飛該種機型，這讓住在美國地區、經常坐飛機的民眾相當恐慌，直言「不敢坐波音737 MAX 8客機」，並期望美國也下令停飛各大航空的737 MAX 8客機。

根據波音統計，目前有來自80家航空業者總共訂購5000架飛機，絕大多數訂單都是與衣索比亞空難同型的客機，其中350架單排走道機型完成交機給46家航空公司，是波音最暢銷的機型。眾多航空公司中，美國的西南航空（Southwest Airlines）及美國航空（American Airlines）擁有最大波音737 MAX 8機群，分別有34架與24架的737 MAX 8。

波音737 MAX 8在半年內發生兩起墜機事件，導致多國的民航局都禁止該機型進出領空，包括阿聯、英國、澳洲、新加坡、馬來西亞、阿曼、德國、法國、奧地利、荷蘭、愛爾蘭等國。許多國家也下令禁飛波音737 MAX 8，其中包括擁有96架波音737 MAX 8的各家中國航空公司、印尼、韓國、及新加坡等國的航空公司。

為了避免乘客在衣索比亞空難後升高擔憂，西南航空與美國航空都稱對波音737 MAX 8相當有信心，不會停飛。聯邦航空管理局(FAA)則要求波音4月底前，針對失事的波音737 MAX 8機型調整設計，但也同樣選擇支持波音。波音表示暫不對 波音737 MAX 8同型飛機。 歐新社 分享 facebook 737 MAX 8發布安全警告，並於11日發布「升級了737 MAX 8的內部軟體設備，使原本安全的飛機變為更加安全」的消息，降緩民眾的憂慮。

然而該機型的安全性始終遭外界質疑，使得不少華人民眾憂心忡忡。陳先生是西南航空的常客，經常在美國境內出差，原本不怎麼注意機型的陳先生在衣索比亞空難後，才驚覺西南航空有多架737 MAX 8的飛機。他認為久久發生墜機事件是可能的，但半年內發生兩起墜機事件，且機型都是737 MAX 8，「這應該不是巧合，可能是技術上的問題」。陳先生也表示，為了人民安危，美國應下令停飛737 MAX 8，待事件查明後，解決該機型的問題後再復飛，「不要拿人命開玩笑」、「我近期可能不敢坐波音737 MAX 8客機」。

最近在看機票的王女士也因多起空難而感到相當恐慌，訂票時特別注意班機的機型，以避免乘坐上737 MAX 8。「半年內發生兩起事故，怎麼可能不擔心？」王女士氣憤地說，「難道非得要在美國境內出事了，才肯停飛嗎？」，她認為美國之所以支持波音應是為了利益，但人命才是最重要，希望美國可以好好考慮停飛737 MAX 8。

事實上確實有民眾不擔心乘坐737 MAX 8，王同學認為獅航、衣航墜機事件起因不一定雷同，美方若堅持不停飛應是有把握而為之，奉勸大家不要過於緊張。