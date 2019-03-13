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5個月2度空難 波音737 MAX 8 多國宣布停飛

2019-03-13 00:27聯合報 國際中心／綜合報導

美國航空一架波音737 MAX 8客機11日準備在紐約拉瓜迪亞機場降落。 （法新...
美國航空一架波音737 MAX 8客機11日準備在紐約拉瓜迪亞機場降落。 （法新社）
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波音737 MAX 8機型過去五個月兩度失事，讓愈來愈多國家對這型飛機發生信心危機。儘管美國聯邦航空管理局（FAA）十一日表示該機型安全無虞不須停飛，但中國大陸和印尼十一日率先宣布該機型全面停飛，新加坡、南韓、澳洲、英國、馬來西亞十二日也相繼宣布該機型停飛或禁止進入其空域，還有許多航空公司自行決定停飛。

波音737 MAX 8客機先後在印尼和衣索比亞發生空難，造成數百人喪生，兩架失事飛機都是出廠不久的新機，且都是剛起飛就墜毀。印尼空難的初步調查顯示，失事原因可能和該型飛機防止失速的自動駕駛系統有關，十日發生的衣索比亞空難調查尚未出爐，但已引發一些國家飛安當局、航空公司、飛安專家和乘客憂心。

美國FAA十一日說，該型飛機仍然適航，不須停飛，但FAA將下令波音公司四月前執行設計變更。波音表示「接下來幾周」將針對七三七MAX 8機隊進行軟體升級。波音說，過去數月來「都在替737 MAX研發一款飛行控制軟體增強系統，讓已很安全的飛機更加安全」。

不過，儘管美國FAA力挺波音，但愈來愈多國家和航空公司停飛該型飛機，目前中國大陸、印尼等國下令該機型全面停飛，南韓十二日要求擁有兩架該機型的南韓易斯達航空停飛，新加坡、澳洲、馬來西亞、英國相繼宣布暫時禁止該機型進入其空域。

另外，泰國獅航、衣索比亞航空、開曼航空、南非Comair、巴西Gol、蒙古航空、摩洛哥航空、墨西哥航空和阿根廷航空則是自行決定停飛該機型。

紐約時報說，美國西南航空、美國航空仍遵照FAA指示，並未停飛，但已有一些旅客不願搭乘該機型，寧願改訂航班。

波音空難飛安

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