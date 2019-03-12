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看到中國護照封面馳援中企悲痛

2019-03-12 14:57世界日報 中國新聞組／北京12日電

中國新聞組／北京12日電

衣索比亞(埃塞俄比亞)航空公司客機失事機上157人全部遇難，其中包括8名中國公民。中國國家主席習近平11日分別向衣索比亞總統薩赫勒-沃克、肯亞總統甘耶達致慰問電。

新華社報導，習近平在慰問電中表示，「謹代表中國政府和中國人民，並以我個人的名義，向遇難者表示沉痛的哀悼，向遇難者家屬表示深切的慰問。相信衣索比亞政府能夠有效做好善後工作，中方將提供必要的支持和幫助。」

據中新社指出，失事航班救援工作11日進入第二天。中鐵七局和中國交建兩家中資企業先後參與了此次救援工作。

據中鐵七局衣索比亞分公司黨總支副書記嚴旺庭說，中鐵七局在接到救援請求後，第一時間派出兩台挖掘機，一台裝載機以及三台拖車參與救援，中國交建的一輛挖掘機也前往增援。

由於事發地點處於荒原，交通十分不便，這也給救援工作帶來了極大的困難。此外，較為炎熱的天氣，導致失事現場已經開始散發出難聞的氣味。

新京報指出，參與衣索比亞墜機事故救援的中鐵七局衣索比亞公司職工王光輝11日說，進入現場的道路非常難走，「那一塊沒有主要的道路，只能走十幾公里的小路，除了主要的救援設備往裡面走，還有人員、車輛往裡面進，非常困難，需要花的時間都比較長。」

目前事故現場呈封閉救援狀態，「飛機受損非常嚴重，都散了，沒有完整的」。

他說，所有人員都在全力以赴救援，「大家都很悲痛，竭盡所能盡企業的責任，盡我們個人的責任。」在救援過程中，王光輝還看到一本有中國國徽的護照封皮，「看到的時候我非常難過，因為這是咱們的同胞」。

中國駐衣索比亞大使館11日表示，使館將根據職能範圍，盡最大努力向遇難者家屬提供幫助，對於遇難中國公民的賠償問題，使館也正在與航空公司方面進行協商。另據介紹，遇難者的遺體整理和辨認工作還需要一定時間，DNA比對工作將力爭在兩周內完成。

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