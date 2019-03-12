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為看長頸鹿赴非洲 浙江女大生遇死劫

2019-03-12 13:05世界日報 中國新聞組／綜合11日電

10日衣索比亞(埃塞俄比亞)航空公司空難中喪生的8名中國公民中，包括一名前往非洲旅行的浙江萬里學院的大學四年級女生；中國外交部發言人陸慷10日表示，罹難的八名中國公民的身分均已查明，中國要求衣索比亞方面盡快查明事故原因，並做好後續處置。

陸慷在中國外交部官網表示，經查明，失事班機上的八名中國公民中，四人為中國公司員工，兩人為聯合國系統國際職員(包括一名香港居民)，另兩人分別來自遼寧和浙江，為因私出行；遇難的中國企業員工，分別是中航工業員工金也淘、中國電科員工周圓。

中新網11日引述中航工業消息說，公司方面已確認搭乘衣航的員工金也淘遇難。金也淘1986年5月生，2011年西北工業大學碩士畢業後入職航空工業所屬中航國際成套公司；他此次為出差到肯亞、烏干達和加蓬三國開展職業教育項目。

中國電子科技集團有限公司11日也確認公司員工周圓罹難。周圓1981年10月生，曾獲碩士學位，2004年7月進入中國電科工作至今。他此次是由北京經阿迪斯阿貝巴赴肯亞奈洛比執行公務。

浙江萬里學院11日也確認認校一名大學四年級女生罹難。校方未透明這位22歲的女生姓名，只透露她為浙江蘭溪人，就讀於該校新聞專業，並已通過畢業答辯；她本人在微博中說，此次前往非洲旅行，是為了觀看長頸鹿。

失事墜毀的衣索比亞航空公司航班中，還有多達19名聯合國人員、學者及藝術大獎得主等；日內瓦聯合國歐洲總部秘書長莫勒(Michael Moller)11日表示，這是聯合國近年來遭逢最慘重的災難。

國際移民組織(IOM)10日晚發布聲明表示，空難157名罹難者中至少19人來自IOM等聯合國旗下5個組織或分支機構。

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