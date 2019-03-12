美航、西南航：對波音737 MAX 8有信心

2019-03-12 13:08 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合11日電



美國西南航空(Southwest)和美國航空公司(American Airlines)等航空公司為避免乘客在衣索比亞空難後升高擔憂，稱對波音(Boeing)737 MAX 8型客機有信心，旅客變更機票必須自付費用；聯邦航空管理局(FAA)指該機型值得搭乘，且波音將優化該機型系統；波音表示，暫時不會對暢銷的737 MAX 8發布安全警告。

FAA官員11日發表聲明指出，「FAA持續評估並監督美國民航機的安全表現，若發現有安全疑慮將立刻採取適當措施。」

波音737 MAX 8型客機6個月內發生兩起無人生還的悲劇，引發外界對此機型的考量和安全疑慮，預定搭乘此機型的旅客頻頻在社群媒體徵詢此機型是否安全，能否變更行程等。

西南航空發言人梅因斯說，該公司未放寬機票規範和限制，欲更改行程的旅客須支付不同費率，強調對飛航安全有信心；西南航空的750架飛機中有34架波音737 MAX 8。

美航機隊中有14架波音737 MAX 8，該航空發表聲明稱對飛機和機組員確保旅客安全有信心，但代表美航等20家航空公司、5萬名空服員的空服員職業工會(AFA)部分會員關切空難，已對FAA提出調查申請。

AFA主席尼爾森說：「不能在缺乏事實的情況下定論很重要，但考量第二起意外，監管單位、製造商和航空公司得立刻採取關切措施。」

FAA表示，波音很快就會完成改善自動防失速系統，此系統疑造成去年10月印尼獅航(Lion Air)失事；此系統的感應器若偵測飛機可能陷入失去爬升能力或失速的危險，系統會自動讓機鼻朝下；獅航失事班機的感應器在最後四次飛行中出現錯誤數據，而獅航機師顯然奮力反抗此系統未果而墜機。

波音表示，目前不會針對失事機行發布新指南，737 MAX 8是波音的暢銷民航機，銷量占去年總收益逾1000億元的60%。