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趙小蘭：若是波音737 MAX 8安全問題 立即查處

2019-03-12 13:11世界日報 編譯陳韻涵／綜合11日電

美國運輸部長趙小蘭表示，如果衣航空難是出自飛機本身問題，就要徹查波音。 美聯社
美國運輸部長趙小蘭表示，如果衣航空難是出自飛機本身問題，就要徹查波音。 美聯社
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聯邦運輸部長趙小蘭11日表示，衣索比亞空難如查明為波音737 MAX 8型客機的安全隱憂，將立即採取適當措施；加拿大運輸部長蓋諾(Marc Garneau)則說，密切與美方合作，待失事調查出爐後再採取行動；目前調查人員在衣航失事現場已尋獲兩具黑盒子，將進一步釐清失事原因。

衣索比亞空難調查人員11日尋回兩具黑盒子，將拼湊出衣航墜毀前最後幾分鐘的訊息；美國聯邦航空管理局(FAA)對外發布的消息指出，外部調查報告顯示衣索比亞與印尼空難有相似處，也首度證實，要求波音公司4月底前，針對失事的波音737 MAX 8機型，調整設計。

聯邦運輸部長趙小蘭說，如果查明有安全疑慮，監管機關採取行動不會遲疑。

「如果FAA找到影響飛行安全的事由，運輸部將即刻採取適當行動。」趙小蘭說，「我要向人們保證，我們嚴肅看待這些意外。」

加拿大運輸部長蓋諾11日表示，當局密切與美國FAA合作，一旦查明波音737 MAX 8機型的失事原因，也會立即採取行動；加拿大航空(Air Canada)與西捷航空(West Jet)的機隊都有此機型。

FAA表示，計畫要求波音在4月底前針對737 MAX 8機型調整設計，而波音已著手「改善飛航控制系統，該系統可減少操作程序對機師記憶的依賴。」

FAA另表示，波音擬更新自動保護系統「機動特性增強系統」(Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS)的訓練要求和飛航手冊，相關調整包括啟動MCAS和改善攻角(angle of attack)訊號。

路透等媒體過去幾個月來持續報導，波音在印尼獅子航空(Lion Air)空難後，計畫變更設計，但FAA的發言是首次公開證實此消息。

國際持續試航通知書(Continued Airworthiness Notification to the International Community)指出，「調查才剛開始，目前得到的數據不足以對波音737 MAX 8機型下結論或採取任何行動。」

波音空難趙小蘭
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