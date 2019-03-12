買票時 如何知道是否搭到波音737 MAX 8？

2019-03-12 13:12 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



衣索比亞空難發生後，波音737 Max 8型客機的安全性引發外界質疑，而對於消費者來說，如果想知道訂購機票時是否買到波音同型客機的航班，可以透過三個簡單方式辨別：

一、查看航空公司網站或手機應用程式(App)，按下班機號碼(flight number)之後，會顯示航班使用的飛機機型。

二、到美國聯邦航空管理局(FAA)網站查看飛機的註冊狀況。旅客登機之前，會在機身看到清楚標示的航空器註冊編號(registration number)，透過這個編號就可以在FAA網站資料查詢。

三、包括FlightRadar24在內等航空服務手機應用程式，以及flightstats.com飛航資訊網站，對於各種航班使用何種機型，都提供了詳細資料供消費者參考；只要透過航班號碼搜尋，或者篩選所有使用波音737Max 8客機的航班，都可以獲得訊息。

事實上，多家航空公司都訂購波音737 Max 8型客機，只不過許多訂單尚未交機，截至今年1月為止，根據波音統計，已經有350架單排走道機型完成交機給46家航空公司。來自80家航空業者總共訂購5000架飛機，其中絕大多數訂單都是與衣索比亞空難同型的客機。

訂購業者當中知名度較高的，包括共有31架這型客機的西南航空(Southwest Airlines)、擁有22架的美利堅航空公司(American Airlines)及擁有20架的加拿大航空公司(Air Canada)。

挪威航空(Norwegian Air)、杜拜航空(FlyDubai)與數家中國航空業者也都有這型客機。根據統計，中國航空業者購買的737 Max系列客機，占這款客機全球已交機總數的大約20%。媒體報導指出，中國業者接下來持續下單訂購波音飛機，是美中貿易協議當中的重大環節。