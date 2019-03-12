衣索比亞墜機 喬治城大學學生遇難

2019-03-12 11:45 世界日報 記者 世界日報 記者 羅曉媛 ／華盛頓報導



衣索比亞(埃塞俄比亞)航空從衣國首都阿迪斯阿貝巴(Addis Ababa)，飛往肯亞首都奈洛比的波音737Max-8客機，10日失事墜毀，機上157人全數罹難，其中包括喬治城大學法學院三年級學生亞伍瓜(Cedric Asiavugwa)。

喬治城大學10日晚證實亞伍瓜罹難的消息，32歲的亞伍瓜是該校校園布道社區成員及常駐牧師，長年致力於改善他人生活，他此行是因未婚妻母親去世，回家到奈洛比探親。

喬治城法學院院長特里諾(William Treanor)，以及該校布道及牧師辦公室副主席博斯克(Mark Bosco)共同發表聲明說，亞伍瓜的去世，讓喬治城大學痛失一名優秀學生、一名偉大友人，更失去一位在東非乃至全球為社會正義而戰的代言人。

出生於肯亞的亞伍瓜，畢業於津巴布韋(Zimbabwe)大學哲學系，對服務難民和其他被邊緣化的群體頗有熱情，並在索馬利亞幫助成立一社區為基礎的非營利組織，保護戰亂中逃生的婦女及兒童。

亞伍瓜在喬治城大學攻讀國際商業及經濟法的雙學位(J.D./LL.M.)，在美國和非洲研究耶穌會(jesuit)傳統已八年，本學期他也在應用合法研究中心(Center for Applied Legal Studies)研習班登記，幫助難民尋求在美庇護，他還打算畢業後回到肯亞幫助維護難民權利。

據喬治城友人、教職回憶，亞伍瓜善良、富有同情心，是個「溫柔的靈魂」，他的笑容暖心、極具感染力；他的離開，不單是喬治城大學友人的損失，更是社會正義社區的損失。