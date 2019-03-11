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陸停飛衣航失事機型 2國跟進

2019-03-11 23:56聯合報 特派記者林庭瑤、國際中心／綜合報導

一架中國國際航空的波音七三七MAX 8客機十一日停在北京首都機場。大陸下令該型客...
一架中國國際航空的波音七三七MAX 8客機十一日停在北京首都機場。大陸下令該型客機全面停飛。 （法新社）
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衣索比亞航空的波音七三七MAX 8客機十日剛起飛就墜毀，機上一百五十七人全數罹難，是繼五個月前印尼獅航空難後這款新型飛機再度失事。大陸民航局十一日率先下令該型飛機全面停飛，印尼隨即跟進下達停飛令，衣索比亞航空、開曼航空也都停飛該款機型。

大陸民航局公告，為確保飛航安全，大陸各航空公司必須在十一日下午六時前停飛波音七三七MAX 8。大陸民航局將聯繫美國聯邦航空局和波音公司，確認保障飛安的措施後，再通知各航空公司復飛該機型。大陸國資委表示，包括國航、東航、南航、海航等各家大陸航空公司的九十六架波音七三七MAX８現在全部停飛。

印尼在十一日晚間跟進，宣布印尼的十一架該型飛機暫時停飛進行檢查。衣索比亞航空十日失事後原本表示旗下四架該型飛機照常營運，但十一日說雖然失事原因仍待調查，決定暫時停飛該機型。開曼航空的兩架同型機也停飛。

由於大陸各航空公司的七三七MAX 8數量較多，全面停飛已造成部分航班取消。以深航為例，共有五架該型機，停飛影響廿個航班，經過調整已取消八個航班。

華爾街日報指出，大陸當局下令全面停飛這款飛機，這一做法與傳統的航空安全應對措施相當不同。大陸在美國調查人員抵達墜機地點前就作出這一決定，可能會讓美國航空管理局（ＦＡＡ）處理此事面臨更大壓力。過去，中方在飛安問題上一直參照美國的做法。

ＦＡＡ發言人尚未對大陸的做法發表意見。這位發言人先前表示，正密切監控事態發展，協助相關調查。

失事的衣航班機去年十一月才交機，十日由衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴國際機場起飛，原本要前往肯亞首都奈洛比，卻在起飛六分鐘後墜毀，機上一百五十七人全數罹難，乘客包括八名中國公民，其中一名是香港人。

彭博報導，大陸是全球最大、最具影響力的旅行市場，大規模停飛恐將重挫波音公司的聲譽與財務。波音股票十一日一開盤就重挫超過百分之十。

民航局：國內無此機型

【記者程嘉文、吳姿賢／台北報導】交通部民航局昨表示，台灣國籍航空均未使用七三七MAX機型，因此沒有停飛問題。至於其他外籍航空是否停飛，則由該國管制。

波音民航局印尼獅航空難
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