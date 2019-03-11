衣航墜毀前機尾著火 墜地後爆炸

2019-03-11 16:35 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合10日電



目擊者德恰沙(Tegegn Dechasa)告訴法新社(AFP)說：「飛機墜毀前機尾已起火且機身劇烈搖擺，落地後引起爆炸，附近空軍基地的警察和消防人員隨後到場撲滅火勢。」 路透社 分享 facebook

衣索比亞航空(Ethiopian Airlines)的ET302班機10日自衣國首都阿迪斯阿貝巴(Addis Ababa)起飛後不久墜毀，機上157人身亡；目擊者表示，客機墜毀前機尾已著火，墜毀後在地上撞出巨大深坑且爆炸。

衣索比亞航空原定飛往肯亞首都奈洛比的班機10日起飛後六分鐘墜毀；衣航執行長基布雷馬利安(Tewolde Gebremariam)表示，機師起飛後曾向塔台人員回報「有困難」欲返航，塔台允許該班機返回阿迪斯阿貝巴，不料班機在途中墜毀。

墜機現場的路透(Reuters)記者表示，班機殘骸四散且嚴重燒毀，衣物與旅客的私人物品在班機墜毀路徑中散落各處；英國廣播公司(BBC)記者伊貢扎(Emmanuel Igunza)表示，客機墜毀造成巨大深坑，飛機殘骸和乘客的個人物品散落一地，範圍廣如一個足球場。

目擊者德恰沙(Tegegn Dechasa)告訴法新社(AFP)說：「飛機墜毀前機尾已起火且機身劇烈搖擺，落地後引起爆炸，附近空軍基地的警察和消防人員隨後到場撲滅火勢。」

另一名目擊者固特馬(Bekele Gutema)告訴BBC：「班機墜毀後燃起熊熊烈火，附近的人想救卻無法靠近，只能眼睜睜的看著火舌吞沒一切。」

另有多名目擊者驚魂未定地表示，他們聽到一聲爆炸巨響，接著看到一團火球從天而降。

若以機隊規模來看，國營的衣索比亞航空是非洲最大的航空公司之一，去年載客量為1060萬人次；衣航上次發生墜機意外是在2010年1月25日，409班機從貝魯特(Beirut)起飛後不久墜毀地中海，造成90名乘員死亡。

衣航正在擴張，計畫讓機隊數量翻倍增至120架，盼於2025年前成為非洲最大的航空公司；過去十年來，衣航旅客人次增加三倍，博萊(Bole)機場新航廈最近剛啟用，機場規模擴大三倍。 目擊者德恰沙(Tegegn Dechasa)告訴法新社(AFP)說：「飛機墜毀前機尾已起火且機身劇烈搖擺，落地後引起爆炸，附近空軍基地的警察和消防人員隨後到場撲滅火勢。」 路透社 分享 facebook