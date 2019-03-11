親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日311震災8周年
衣索比亞空難
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

涉性招待醜聞拖累BIGBANG 勝利自請退出演藝圈！

衣航墜毀前機尾著火 墜地後爆炸

2019-03-11 16:35世界日報 編譯陳韻涵╱綜合10日電

目擊者德恰沙(Tegegn Dechasa)告訴法新社(AFP)說：「飛機墜毀前...
目擊者德恰沙(Tegegn Dechasa)告訴法新社(AFP)說：「飛機墜毀前機尾已起火且機身劇烈搖擺，落地後引起爆炸，附近空軍基地的警察和消防人員隨後到場撲滅火勢。」 路透社
分享

衣索比亞航空(Ethiopian Airlines)的ET302班機10日自衣國首都阿迪斯阿貝巴(Addis Ababa)起飛後不久墜毀，機上157人身亡；目擊者表示，客機墜毀前機尾已著火，墜毀後在地上撞出巨大深坑且爆炸

衣索比亞航空原定飛往肯亞首都奈洛比的班機10日起飛後六分鐘墜毀；衣航執行長基布雷馬利安(Tewolde Gebremariam)表示，機師起飛後曾向塔台人員回報「有困難」欲返航，塔台允許該班機返回阿迪斯阿貝巴，不料班機在途中墜毀。

墜機現場的路透(Reuters)記者表示，班機殘骸四散且嚴重燒毀，衣物與旅客的私人物品在班機墜毀路徑中散落各處；英國廣播公司(BBC)記者伊貢扎(Emmanuel Igunza)表示，客機墜毀造成巨大深坑，飛機殘骸和乘客的個人物品散落一地，範圍廣如一個足球場。

目擊者德恰沙(Tegegn Dechasa)告訴法新社(AFP)說：「飛機墜毀前機尾已起火且機身劇烈搖擺，落地後引起爆炸，附近空軍基地的警察和消防人員隨後到場撲滅火勢。」

另一名目擊者固特馬(Bekele Gutema)告訴BBC：「班機墜毀後燃起熊熊烈火，附近的人想救卻無法靠近，只能眼睜睜的看著火舌吞沒一切。」

另有多名目擊者驚魂未定地表示，他們聽到一聲爆炸巨響，接著看到一團火球從天而降。

若以機隊規模來看，國營的衣索比亞航空是非洲最大的航空公司之一，去年載客量為1060萬人次；衣航上次發生墜機意外是在2010年1月25日，409班機從貝魯特(Beirut)起飛後不久墜毀地中海，造成90名乘員死亡。

衣航正在擴張，計畫讓機隊數量翻倍增至120架，盼於2025年前成為非洲最大的航空公司；過去十年來，衣航旅客人次增加三倍，博萊(Bole)機場新航廈最近剛啟用，機場規模擴大三倍。

目擊者德恰沙(Tegegn Dechasa)告訴法新社(AFP)說：「飛機墜毀前...
目擊者德恰沙(Tegegn Dechasa)告訴法新社(AFP)說：「飛機墜毀前機尾已起火且機身劇烈搖擺，落地後引起爆炸，附近空軍基地的警察和消防人員隨後到場撲滅火勢。」 路透社
分享

目擊者德恰沙(Tegegn Dechasa)告訴法新社(AFP)說：「飛機墜毀前...
目擊者德恰沙(Tegegn Dechasa)告訴法新社(AFP)說：「飛機墜毀前機尾已起火且機身劇烈搖擺，落地後引起爆炸，附近空軍基地的警察和消防人員隨後到場撲滅火勢。」 路透社
分享

亞航爆炸非洲
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

中國全面停飛波音737 MAX 8 Q&A告訴你有什麼影響？

2019-03-11 12:21

台灣是否禁飛波音737 MAX？ 民航局回應了

2019-03-11 10:31

波音737 MAX連摔兩架 一張清單看懂哪些航空公司有飛

2019-03-11 14:31

衣索匹亞ET302空難：全機157死，中國緊急停飛波音同型機

2019-03-11 14:05

影／又是波音737 MAX！ 衣航與獅航空難有驚人巧合

2019-03-11 12:48

停飛737MAX8機型 中國：調查小組已啟程

2019-03-11 17:44

衣航空難調查中 波音暫不發布失事機型安全警告

2019-03-11 17:37

中國停飛波音737 MAX 衣索比亞航空跟進

2019-03-11 17:03

5個月內2起空難 波音737MAX型怎麼了？

2019-03-11 14:14

買737 MAX？遠航：報告出爐再說

2019-03-11 14:13

大陸737 Max禁飛令 重創波音聲譽

2019-03-11 14:13

5個月2空難 陸傍晚6時前停飛波音737MAX

2019-03-11 14:03

737 Max波音史上最暢銷 中國下禁飛令重擊聲譽

2019-03-11 13:01

墜機前都不停爬上又下衝！ 衣航和獅航離奇的相同宿命

2019-03-11 12:44

衣航空難 中共使館：遇難中國乘客5男3女 多為80後90後

2019-03-11 11:27

波音737 MAX-8機型 華航、長榮航都沒有

2019-03-11 11:25

連摔2架波音737 MAX 波音777 X首亮相儀式無限期延後

2019-03-11 10:43

衣索比亞空難 機上有8名中國公民 包括1名香港居民

2019-03-11 09:59

陸民航總局下令 11日18時前停飛波音737 MAX

2019-03-11 09:23

衣索比亞空難後 中國要求停飛波音737 MAX系列飛機

2019-03-11 08:59

聯合國往返路線！衣索比亞航空空難 機上19人是聯合國人員

2019-03-11 08:32

衣索比亞航空墜機 157人全罹難

2019-03-11 00:21
看更多

熱門文章

台灣是否禁飛波音737 MAX？ 民航局回應了

2019-03-11 10:31

衣索比亞空難後 中國要求停飛波音737 MAX系列飛機

2019-03-11 08:59

衣索比亞航空起飛6分就墜毀 機上33國157人喪命

2019-03-10 18:47

剛決定降價 特斯拉電動車又喊漲？

2019-03-11 14:58

墜機前都不停爬上又下衝！ 衣航和獅航離奇的相同宿命

2019-03-11 12:44

媽媽取名「王子殿下」 他發社群苦訴18年霸凌心聲

2019-03-11 09:39

北韓選票上只有一人 膽敢不同意警察立刻上門

2019-03-10 22:26

中國全面停飛波音737 MAX 8 Q&A告訴你有什麼影響？

2019-03-11 12:21

微軟控告鴻海未按時支付權利金 仍強調合作關係重要

2019-03-10 21:41

波音737 MAX連摔兩架 一張清單看懂哪些航空公司有飛

2019-03-11 14:31

赴澳洲打工度假 女孩被農場主人囚禁豬圈性侵

2019-03-11 13:23

連摔2架波音737 MAX 波音777 X首亮相儀式無限期延後

2019-03-11 10:43

「我會盡最大能耐保護台灣」 日本人分享311的感動故事

2019-03-11 09:53

聯合國往返路線！衣索比亞航空空難 機上19人是聯合國人員

2019-03-11 08:32

波音737 MAX-8機型 華航、長榮航都沒有

2019-03-11 11:25

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-03-11 06:49

全球人類主要死因 還是這種病

2019-03-10 20:34

影／瞬間被吞！南非攝影師鯨口逃生

2019-03-10 18:38

高調示愛氣前妻！地產大亨紐約精華區掛新婚妻巨幅美照

2019-03-11 09:33

衣索比亞新客機起飛6分鐘失事 乘客來自30多國

2019-03-10 22:21

日本311地震八年了 還有5萬人回不了家

2019-03-11 07:48

衣索比亞航空：飛機駕駛員曾通知塔台有困難 要求折返

2019-03-10 21:24

影／又是波音737 MAX！ 衣航與獅航空難有驚人巧合

2019-03-11 12:48

航空業不平靜！法航飛巴黎A380客機 引擎故障急返航

2019-03-10 22:14

羨慕慘了！她靠四個神奇數字 一天竟中了30張彩券

2019-03-11 14:55

737 Max波音史上最暢銷 中國下禁飛令重擊聲譽

2019-03-11 13:01

大老闆挺英脫 說一套做一套

2019-03-10 23:31

波頓：川習會時間未定 中若不守承諾美擬重啟關稅

2019-03-11 08:49

動動手指搜尋3.11 日災區兒童就多10圓日幣教育費

2019-03-11 08:14

衣索比亞失事班機上的大陸人 5男3女

2019-03-10 22:59

陸民航總局下令 11日18時前停飛波音737 MAX

2019-03-11 09:23

和獅航空難同型機 衣索比亞客機失事原因待查

2019-03-11 00:14

日本大阪鬧區驚傳槍響 觀光客難置信

2019-03-11 15:30

IS插旗菲律賓 從中東轉戰東南亞

2019-03-11 00:21

銀河系有多重？ 研究：約1.5兆個太陽

2019-03-10 18:22

衣索比亞航空墜機 157人全罹難

2019-03-11 00:21

又是波音737 Max 8飛機墜毀 傳中國已經暫時停飛

2019-03-11 08:58

別再問「你好嗎？」哈佛開示七大成功人士閒聊訣竅

2019-03-10 23:38

衣索比亞空難 央視：8名中國乘客遇難

2019-03-10 22:12

亞馬遜公司創辦人貝佐斯不算什麼 人類史上最有錢的是他

2019-03-11 15:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top